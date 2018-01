Le ‘’grave » accident de la circulation d’Adiaké à la Une de la presse ivoirienne

Le ‘’grave » accident de la circulation qui a fait quatorze morts et plusieurs blessĂ©s Ă AdiakĂ©, dans le Sud du pays fait la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national.Accident de la circulation Ă AdiakĂ© : 14 morts et plusieurs blessĂ©s, barre en Une le journal gouvernemental FraternitĂ© Matin, selon qui, les ministres Raymonde Goudou-Coffie (santĂ©) et Mariatou KonĂ© (solidaritĂ©) se sont rendues sur les lieux du drame.

De retour du rĂ©veillon de la Saint-Sylvestre, un car de fĂȘtards plonge dans un fleuve : 14 morts, de nombreux blessĂ©s, reprend Soir Info Ă cĂŽtĂ© de L’Inter qui souligne l’existence de 6 enfants parmi les personnes dĂ©cĂ©dĂ©es.

L’accident de la circulation d’AdiakĂ© a fait ‘’14 morts, 14 blessĂ©s » et ‘’plusieurs portĂ©s disparus », renseigne de son cĂŽtĂ© Le Patriote, lĂ oĂč Notre Voie parle de 14 morts et 10 blessĂ©s.

L’Expression ouvre quant Ă lui ses colonnes Ă un survivant de ce drame qui raconte comment le minicar s’est retrouvĂ© dans la riviĂšre.

La sortie mĂ©diatique de la prĂ©sidente de l’Union rĂ©publicaine pour la dĂ©mocratie (URD, opposition) DaniĂšle Boni Claverie sur l’organisation de futures Ă©lections locales occupe Ă©galement la Une des journaux ivoiriens.

DaniĂšle Boni Claverie ‘’se dĂ©chaĂźne » contre le rĂ©gime au sujet des Ă©lections municipales, rĂ©gionales et sĂ©natoriales de 2018, Ă©crit Ă ce propos Soir Info.

LĂ©gislatives et municipales : l’URD appelle Ă des discussions sur la Commission Ă©lectorale indĂ©pendante (CEI), rapporte Notre Voie. Ce qui fait dire Ă Le Nouveau Courrier que Boni Claverie dĂ©nonce une dĂ©cision ‘’suspecte » du gouvernement au sujet des Ă©lections municipales, rĂ©gionales et sĂ©natoriales de 2018.

 ‘’Il faut reformer la CEI », martĂšle l’opposante Boni Claverie dans les colonnes de L’Inter.