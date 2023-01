Le groupe marocain BCP accélère son agenda stratégique à Maurice

Avec son ouverture continue à de nouveaux pays, métiers, et technologies, le groupe BCP vit une transformation assortie d’une évolution de son identité de marque afin de garantir une visibilité et une communication homogènes pour l’ensemble de ses entités.BCP Bank (Mauritius), filiale du Groupe BCP, annonce dans une note l’évolution de son identité de marque en cohérence avec la nouvelle charte graphique de la maison mère. Ce changement de logo est l’aboutissement d’un processus visant à accélérer l’agenda stratégique de BCP Bank (Mauritius).

Cet élan se veut une démarche « en phase avec les ambitions et les engagements du groupe BCP à Maurice ». Dans cette vision, la filiale adopte un nouveau logo à compter de fin janvier 2023 pour arborer fièrement son identité visuelle ».

Pierre angulaire de l’identité de marque du groupe, le logo évolue pour rendre le nom de la banque plus visible et plus puissant, tout en confortant ses fondamentaux portés par son emblème historique, à savoir le cheval.

Selon les explications avancées, celui-ci est mis en perspective dans un cercle qui évoque l’univers digital, dans lequel le Groupe s’est résolument engagé en apportant des solutions innovantes. La forme ronde, elle, renvoie au globe terrestre, symbole de l’ouverture du groupe à l’international.

Le déploiement de la nouvelle charte graphique affiche les perspectives de développement et la stratégie de BCP Bank. Le groupe manifeste ouvertement son intérêt de maintenir sa présence sur les segments des marchés domestiques du Corporate et du Retail

Premium, BCP Bank axe davantage son développement sur ses activités de Trade finance, ainsi que le Global Business, les financements transfrontaliers et la gestion privée. Cette stratégie est rendue possible grâce à la convergence des réseaux d’un groupe présent dans 32 pays au monde, dont 18 en Afrique.

Le groupe couvre à la fois les zones d’Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest. Cette présence lui donne de disposer d’un meilleur rating dans la région et auprès des agences de notation les plus prestigieuses (Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s).

BCP Bank (Mauritius) est depuis octobre 2018, une filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP). Le groupe est l’une des premières institutions bancaires du Maroc, le premier collecteur de l’épargne du Royaume chérifien (26% de part de marché) et un acteur majeur du financement de l’économie (24% de part de marché).