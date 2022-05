Le groupe OCP rejoint le World Economic Forum

Le Groupe OCP a annoncé mardi avoir rejoint le World Economic Forum (WEF), une organisation non-gouvernementale internationale, réputée pour sa conférence annuelle du Davos qui se déroule actuellement en Suisse.Le leader dans le domaine de la nutrition des plantes et premier producteur mondial d’engrais à base de phosphate « renforce ainsi sa position d’acteur africain grâce à son partenariat avec le WEF « , indique le groupe dans un communiqué parvenu à APA, notant que les partenaires participent à des échanges intersectoriels et interrégionaux afin de comprendre les principales perturbations de leurs industries, de façonner la gouvernance environnementale et sociale et de mener des coalitions influentes.

En rejoignant le WEF, l’OCP participera aux discussions portant sur la coopération mondiale, le rééquilibrage économique, la société et l’équité, la nature, l’alimentation et le climat, la transformation de l’industrie et l’innovation, relève le communiqué, ajoutant que ce partenariat reflète l’approche et l’engagement du Groupe OCP à soutenir et à agir pour un avenir durable.