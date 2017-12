Le prĂ©sident du Guatemala, Jimmy Morales, a emboĂ®tĂ© le pas Ă son homologue amĂ©ricain Donald Trump en annonçant dimanche le transfert Ă JĂ©rusalem de l’ambassade de son pays en IsraĂ«l, en dĂ©pit du vote de condamnation de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU.

« J’ai donnĂ© des instructions Ă la ministre (des Affaires Ă©trangères, Sandra Jovel) pour entamer les dĂ©marches » afin de mettre en oeuvre cette dĂ©cision, a Ă©crit le prĂ©sident sur son compte Twitter, un message diffusĂ© par son service de presse.

Premier chef d’Etat Ă prendre une dĂ©cision similaire Ă celle de Donald Trump, le prĂ©sident Morales a rendu compte sur les rĂ©seaux sociaux d’un entretien tĂ©lĂ©phonique qu’il avait eu auparavant avec le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu.

« Un des thèmes les plus importants (de l’entretien) avec le Premier ministre (israĂ©lien) a Ă©tĂ© le retour de l’ambassade du Guatemala Ă JĂ©rusalem », a fait savoir M. Morales, soulignant les « excellentes relations » entre les deux pays « depuis que le Guatemala a soutenu la crĂ©ation de l’Etat d’IsraĂ«l ».

– ‘Formidable nouvelle’ –

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon, a salué quelques heures plus tard cette « importante décision »: « Formidable nouvelle, une vraie amitié ! », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Vendredi, le prĂ©sident Morales avait dĂ©fendu le soutien de son pays Ă la dĂ©cision des États-Unis de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l, au lendemain du vote massif de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU condamnant cette initiative du prĂ©sident amĂ©ricain.

« Le Guatemala est historiquement pro-Israël » et « en 70 ans de relations, Israël a été notre allié », avait-il déclaré.

Le Guatemala avait votĂ© contre la condamnation de l’ONU, avec le Honduras, le Togo, la MicronĂ©sie, Nauru, Palau et les Ă®les Marshall, en plus des Etats-Unis et d’IsraĂ«l.

« MalgrĂ© le fait que n’ayons Ă©tĂ© que neuf dans le monde, nous avons la totale certitude et conviction que c’Ă©tait la bonne voie », a-t-il encore dĂ©clarĂ©.

Des 193 pays composant l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU, 128 ont votĂ© la rĂ©solution condamnant la dĂ©cision amĂ©ricaine, dont des pays alliĂ©s des Etats-Unis comme la France et la Grande-Bretagne.

Ce vote « est une insulte que nous n’oublierons pas », avait lancĂ© l’ambassadrice amĂ©ricaine Ă l’ONU, Nikki Haley, Ă ses quatorze partenaires du Conseil de sĂ©curitĂ©.

In fine, le texte n’a pas Ă©tĂ© adoptĂ©, les Etats-Unis ayant utilisĂ© leur veto de membre permanent.

– NoĂ«l terni en Palestine –

La décision de M. Trump, le 6 décembre, a provoqué des manifestations quasi-quotidiennes dans les Territoires occupés par Israël, et terni la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens.

La position de l’ONU n’a guère changĂ© depuis des dĂ©cennies. Elle ne reconnaĂ®t pas l’annexion de JĂ©rusalem-Est, qu’elle considère comme territoire occupĂ©, et a dĂ©clarĂ© la loi israĂ©lienne de 1980 comme Ă©tant une violation de la loi internationale.

Pour elle, le statut final de Jérusalem doit être négocié entre les parties.

La vision internationale largement rĂ©pandue reste celle de JĂ©rusalem comme la capitale d’IsraĂ«l et d’un Etat palestinien indĂ©pendant.

La rĂ©solution 478 de l’ONU en 1980 appelait tous les pays ayant une mission diplomatique Ă JĂ©rusalem Ă l’en retirer. Treize pays (Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, RĂ©publique dominicaine, Equateur, Salvador, Guatemala, HaĂŻti, Pays-Bas, Panama, Uruguay, Venezuela) avaient dĂ©mĂ©nagĂ© leur ambassade Ă Tel-Aviv, oĂą se trouvent celles des autres pays.