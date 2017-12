Le prĂ©sident du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncĂ© dimanche le transfert Ă JĂ©rusalem de l’ambassade de son pays en IsraĂ«l, en soutien Ă la dĂ©cision des Etats-Unis et malgrĂ© le vote de condamnation de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU.

« J’ai donnĂ© des instructions Ă la ministre (des Affaires Ă©trangères, Sandra Jovel) pour entamer les dĂ©marches » pour mettre en oeuvre cette dĂ©cision, a Ă©crit le prĂ©sident sur son compte Twitter, un message diffusĂ© par son service de presse.

Premier chef d’Etat Ă emboĂ®ter le pas Ă Washington, le prĂ©sident Morales a rendu compte sur les rĂ©seaux sociaux d’un entretien tĂ©lĂ©phonique qu’il a eu auparavant avec le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu.

« Un des thèmes les plus importants (de l’entretien) avec le Premier ministre (israĂ©lien) a Ă©tĂ© le retour de l’ambassade du Guatemala Ă JĂ©rusalem », a fait savoir M. Morales, soulignant les « excellentes relations » entre les deux pays « depuis que le Guatemala a soutenu la crĂ©ation de l’Etat d’IsraĂ«l ».

Vendredi, le prĂ©sident Morales a dĂ©fendu le soutien de son pays Ă la dĂ©cision des États-Unis de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l, au lendemain du vote massif de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU condamnant cette initiative de prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump.

« Le Guatemala est historiquement pro-Israël » et « en 70 ans de relations, Israël a été notre allié », avait-il déclaré.

Le Guatemala avait votĂ© contre la condamnation de l’ONU, avec le Honduras, le Togo, la MicronĂ©sie, Nauru, Palau et les Ă®les Marshall, en plus des Etats-Unis et d’IsraĂ«l.

« MalgrĂ© le fait que n’ayons Ă©tĂ© que neuf dans le monde, nous avons la totale certitude et conviction que c’Ă©tait la bonne voie », a-t-il encore dĂ©clarĂ©.

La décision de M. Trump a provoqué des manifestations quasi-quotidiennes dans les Territoires occupés par Israël, et terni la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens.