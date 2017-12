Le Guatemala dÃ©clare que sa dÃ©cision sur JÃ©rusalem est irrÃ©versible

La ministre guatĂ©maltèque des Affaires Ă©trangères Sandra Jovel a dĂ©clarĂ© vendredi que la dĂ©cision de son pays de transfĂ©rer Ă JĂ©rusalem son ambassade en IsraĂ«l Ă©tait irrĂ©versible malgrĂ© les polĂ©miques qu’elle a suscitĂ©es.

« C’est une dĂ©cision qui est prise, qui est dĂ©finitive et qui ne sera pas inversĂ©e », a assurĂ© Mme Jovel Ă des journalistes au Palais national, au cours d’une cĂ©rĂ©monie marquant le 21e anniversaire de la fin de la guerre civile au Guatemala (1960-1996).

La ministre a dĂ©clarĂ© que le gouvernement considĂ©rait comme close la polĂ©mique dĂ©clenchĂ©e au niveau local et international par l’annonce, faite le 25 dĂ©cembre par le prĂ©sident Jimmy Morales, du prochain transfert de l’ambassade Ă JĂ©rusalem.

Le Guatemala a Ă©tĂ© le premier pays Ă suivre les Etats-Unis sur ce sujet, malgrĂ© la rĂ©solution adoptĂ©e la veille par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU pour condamner la dĂ©cision amĂ©ricaine de transfĂ©rer son ambassade Ă JĂ©rusalem et pour demander l’annulation de cette mesure.

La ministre des Affaires Ă©trangères a minimisĂ© les critiques suscitĂ©es par l’annonce du Guatemala, y compris chez les Palestiniens.

« Le gouvernement du Guatemala est très respectueux envers les positions que les autres pays ont prises, et de mĂŞme que nous respectons ces positions, nous croyons qu’ils devraient respecter les dĂ©cisions que prend le Guatemala », a dĂ©clarĂ© Sandra Jovel.

Le ministère des Affaires Ă©trangères de l’AutoritĂ© palestinienne a vu dans la dĂ©cision du Guatemala « un acte honteux et illĂ©gal », « un acte flagrant d’hostilitĂ© envers les droits inaliĂ©nables du peuple palestinien ».

L’AutoritĂ© palestinienne considère que la partie orientale de JĂ©rusalem doit devenir la capitale d’un futur Etat palestinien.

IsraĂ«l a en revanche saluĂ© la dĂ©cision du Guatemala et a prĂ©dit que d’autres capitales allaient faire de mĂŞme.

« D’autres pays reconnaĂ®tront JĂ©rusalem et annonceront le transfert de leur ambassade. Un deuxième pays l’a fait et je le rĂ©pète: il y en aura d’autres, ce n’est qu’un dĂ©but et c’est important », a dĂ©clarĂ© le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu.