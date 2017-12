Le HCR annonce la fermeture de son bureau de Tabou dans le sud-ouest ivoirien

Le bureau du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR) Ă Tabou (environ 427 km d’Abidjan) dans le sud-ouest ivoirien, ferme ses portes dimanche prochain.Avant cette Ă©tape, les premiers responsables de ce bureau en appellent Ă une plus grande implication des autoritĂ©s Ă©tatiques et d’autres ONG pour la suite des opĂ©rations.

Madeleine GnĂ©bahou, la trentaine rĂ©volue aprĂšs 4 annĂ©es passĂ©es dans un camp de rĂ©fugiĂ©s dans la rĂ©gion du Maryland au LibĂ©ria a dĂ©cidĂ© de mettre fin, volontairement Ă son sĂ©jour Ă l’extĂ©rieur le  16 dĂ©cembre 2017.

Depuis, ce retour, elle a intĂ©grĂ© le Centre de formation professionnelle  de Tabou mis en place par le HCR, qui abrite  plusieurs programmes  de formation  dont  la menuiserie, la construction mĂ©tallique, la plomberie bĂątiment, l’Ă©lectricitĂ© bĂątiment, Informatique, l’Ă©lectricitĂ©, la comptabilitĂ© simplifiĂ©e, la gestion associative aux profits des refugiĂ©s en prioritĂ©.

« J’aime les mĂ©tiers d’hommes », explique dame GnĂ©bahou Ă propos de son choix de l’apprentissage de la ferronnerie.

Poursuivant, l’ex -rĂ©fugiĂ©e  confie Ă APA qu’au LibĂ©ria, elle «  n’Ă©tait pas Ă l’aise comme chez nous. Ici je suis dans mon pays  et libre de faire ce que je veux ». Selon elle, ‘’les femmes peuvent exercer les mĂȘmes mĂ©tiers que les garçons. Au LibĂ©ria, j’Ă©tais la seule fille Ă faire du taxi-moto et les gens m’apprĂ©ciaient bien ‘’, soutient Madeleine GnĂ©bahou.

Pour sa part, Laurence Amoin Koffi, a optĂ© pour la couture. De retour au pays aprĂšs plusieurs hĂ©sitations, elle entend s’insĂ©rer dans son pays. « On nous a dit que la guerre allait revenir encore,  d’oĂč la peur et c’est pourquoi on Ă©tait encore au LibĂ©ria » , raconte l’auditrice du centre.

Comme Madeleine et Laurence,  ce sont plus de 2000 rĂ©fugiĂ©s qui ont  effectuĂ© leur retour par le biais de l’agence des nations unies. Ceux-ci connaissent des fortunes diverses en 2017.

L’Administrateur chargĂ© des  Solutions durables au HCR-Tabou, Antoine Momenou ne prĂ©sente  pas un tableau totalement parfait des actions.

« Ce que nous faisons n’est pas complet .Les rĂ©fugiĂ©s reçoivent entre 50 000 et 75 000 FCFA . Les besoins sont immenses par rapport Ă cet apport»,  souligne M. Momenou qui  rĂ©vĂšle  que « notre zone (de compĂ©tence) affiche environ 11 000 personnes encore au LibĂ©ria ». Plusieurs refugiĂ©s  choisissent  l’option de l’intĂ©gration locale, qui est de rester dans le pays hĂŽte qu’est le LibĂ©ria.

«Ne pensons pas que tout le monde reviendra, ce n’est pas possible. Il y a un programme d’intĂ©gration mis en Ɠuvre 
L’intĂ©gration locale fait partie des solutions durables que le HCR met en Ɠuvre 
Il y a environ 500 personnes qui se sont dĂ©jĂ enregistrĂ©es pour cette phase », informe l’Administrateur au HCR.

Au terme de sa mission dans la zone de Tabou, le responsable du HCR souhaite une plus forte implication d’autres acteurs pour pĂ©renniser les acquis et poursuivre les opĂ©rations.

En premier, il faut  « une  mobilisation communautaire », propose Antoine Momenou qui  regrette que « lorsqu’on parle de rapatriĂ©s, on pense que  c’est l’affaire du HCR  » .

« Non,  ce sont des Ivoiriens qui rentrent et qui doivent rentrer dans le circuit. Le premier protecteur de ces personnes,  c’est l’Etat », rappelle-t-il concluant que ‘’le HCR part mais le projet de rapatriement ne s’arrĂȘte pas la zone de Tabou supervisĂ©e par celle de Guiglo ».