Le HCR évoque à Nouakchott le sort des réfugiés maliens

Le Haut-commissaire assistant pour la protection au Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Volker Turk annonce avoir discuté avec les autorités mauritaniennes du sort des réfugiés maliens installés dans ce pays.« Nous avons présenté les remerciements du Haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés pour la Mauritanie pour l’accueil qu’elle offre depuis une longue période aux réfugiés maliens », a dit M. Turk dans une déclaration à la presse à l’issue d’une entrevue avec le Premier ministre mauritanien, Mohamed Salem Ould Bechir, mardi.

Il a précisé avoir visité le camp de M’Bera (extrême est de la Mauritanie) où s’installent une quarantaine de milliers de réfugiés maliens ayant fui la guerre civile dans le nord et l’ouest de leur pays.

« Nous avons pris connaissance de leurs conditions de séjour et des services de base dont ils disposent reflétant clairement le niveau de solidarité du gouvernement mauritanien avec ces réfugiés et la prise de conscience de ce qu’exige leur situation actuelle comme appuis et aides », s’est félicité le responsable onusien.

M. Turk a par ailleurs souligné que le Haut-commissariat travaille en permanence avec la Mauritanie en vue de résoudre le problème de ces réfugiés afin de leur permettre de retourner dans leur pays et de jouir de tous leurs droits.