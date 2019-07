Le Japon sous le choc après un meurtrier incendie criminel

La police japonaise tentait d’élucider vendredi le mobile du suspect au lendemain d’un terrible incendie qui a tué 33 personnes dans un studio d’animation de Kyoto, tandis que les témoins décrivaient des scènes d’enfer.

La tragédie a suscité l’émoi au Japon et au-delà, des fans du monde entier envoyant sur internet des messages de soutien à la société endeuillée, Kyoto Animation, qui produit des dessins animés à succès.

Dès les premières heures de la matinée, les enquêteurs se sont rendus dans le bâtiment de deux étages noirci par les flammes, situé dans un quartier résidentiel de cette grande ville de l’ouest de l’archipel.

Le suspect de 41 ans est accusé d’avoir répandu de l’essence dans l’immeuble et d’avoir hurlé « Vous allez mourir » avant de mettre le feu.

L’incendie s’est apparemment propagé à une vitesse fulgurante, prenant au piège de nombreux employés. Parmi les plus de 70 personnes présentes, 33 ont trouvé la mort, tentant en vain de fuir flammes et fumée suffocante. On déplore aussi 36 blessés, dont 10 grièvement atteints.

De nombreux corps ont été trouvés sur les escaliers menant au toit-terrasse, selon les pompiers qui ont exclu un dysfonctionnement des dispositifs anti-incendie.

Le bâtiment était « aux normes », a assuré un porte-parole du service des secours contacté par l’AFP. « Nous avons un registre de données en attestant ».

« Il y avait des escaliers en colimaçon du rez-de-chaussée au toit », a-t-il expliqué, permettant à « la fumée et aux flammes » de s’y engouffrer « en l’espace d’un instant ». « Ceux qui travaillaient aux premier et deuxième étages ont donc dû être pris par surprise sans savoir ce qui s’était passé en bas ».

Un avis partagé par les experts. « Les flammes avancent beaucoup plus vite avec l’essence que dans le cas d’un feu normal », soulignait jeudi soir sur la chaîne publique NHK Keizo Harafuji, ancien enquêteur de la police de Tokyo. « Une fois le feu déclenché, il était difficile de s’échapper ».

– « Hébétés » –

Les investigations vendredi étaient compliquées par le fait que l’auteur présumé, un homme de 41 ans qui aurait aussi apporté des couteaux et un marteau sur les lieux, n’était pas en mesure d’être entendu par la police.

Actuellement hospitalisé, il se trouve dans un état inconscient d’après certaines informations de presse.

Visiblement il n’avait pas de liens avec le studio d’animation visé. Des médias ont rapporté qu’il avait accusé la compagnie d’avoir volé son travail, selon le journal local Kyoto Shimbun, mais cet élément n’a pas été confirmé par les enquêteurs.

« Nous avions reçu des e-mails de menaces de meurtre », avait indiqué jeudi Hideaki Hatta, PDG de Kyoto Animation, mais ce n’est pas rare dans le monde de l’animation.

Les différents témoignages recueillis peignaient une situation apocalyptique.

« Une personne a sauté du second étage, essayant désespérement de s’échapper, mais nous n’avons même pas pu accourir pour l’aider tant le feu était fort », a raconté une riveraine à un journal en ligne, affilié au grand quotidien Asahi.

Parmi les blessés, certains « criaient violemment », d’autres étaient « hébétés », a-t-elle ajouté ». « C’était comme contempler l’enfer ».

Des victimes « avaient perdu leurs cheveux et sourcils » et « ne pouvaient même pas tenir un verre d’eau à la main en raison de leurs brûlures, donc je les ai aidés à boire », a confié une sexagénaire à l’agence de presse Kyodo.

Vendredi, des personnes apportaient des fleurs sur le site du studio, connu pour ses séries Munto, Lucky Star, la Mélancolie de Haruhi Suzumiya ou encore K-On!

Dans cette vague de solidarité, une compagnie américaine du secteur a lancé sur internet un appel aux fonds, qui avait déjà réuni plus d’un million de dollars vendredi matin.