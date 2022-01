Le jeu chicken du casino en ligne MyStake

Lancé dans le courant des années 2020 et 2021, le jeu du poulet MyStake est l’un des plus appréciés par les joueurs de casino en ligne. En effet, un très grand nombre de mises a été enregistré tout le long de l’année faisant de ce jeu l’un des plus tendance du moment. S’agit-il d’un jeu fiable ? Sur quel principe fonctionne-t-il ? Nous vous en parlons plus en détails dans cet article.

De quoi s’agit-il ?

Le casino en ligne MyStake propose de nombreux jeux comme la machine à sous, le baccarat, le poker, la roulette en ligne, le blackjack et aussi des paris sportifs. Ce casino qui suscite un intérêt croissant auprès de la communauté des joueurs dispose donc d’une ludothèque avec une grande variété de jeux, allant jusqu’à plus de 5000 jeux disponibles pour tous les goûts.

Le jeu du poulet mystake se situe dans la catégorie des mini-jeux, dont les similaires sont le Hilo, le Dino, le Dice et le jeu de Keno. Cependant, il faut souligner que le jeu du poulet MyStake n’est pas accessible en mode gratuit ; il faut nécessairement une mise d’argent pour y avoir accès.

Un jeu tendance et sécurisé

Le jeu poulet du casino en ligne MyStake est le jeu tendance du moment. En effet, on peut voir les joueurs donner leurs avis et poster leurs vidéos de jeux sur les réseaux sociaux Tiktok et Instagram. Par ailleurs, les graphismes du jeu n’ont rien à envier aux jeux de mines classiques que vous connaissez. Ils ont été bien conçus pour vous faire passer un bon moment pendant vos parties en ligne.

Si vous vous demandez pourquoi vous devriez jouer à chicken MyStake, il faut savoir qu’il s’agit bien d’un jeu dont la sécurité est assurée par la plate-forme de technologie Provably Fair basée sur la blockchain des cryptomonnaies, garantissant ainsi sa fiabilité. C’est un système qui permet d’approuver la véracité du jeu, car il est impossible de truquer les parties. Ainsi, vous êtes sûr que les résultats des différentes sessions sont aléatoires lorsque vous jouez au poulet de MyStake.

Un autre point plaisant avec le jeu du poulet, c’est qu’il est disponible sur votre smartphone, peu importe lequel : iPhone, Androïde, Samsung. Vous pouvez donc jouer à chicken dès que vous avez un temps libre, sur votre téléphone portable, et en jouir comme s’il s’agissait de la version sur ordinateur.

Comment jouer au jeu de poulet MyStake ?

Le principe de jeu du poulet de MyStake est très simple. En fait, il s’agit d’accumuler le maximum de poulets sous les plats durant la partie pour gagner. Une fois que vous désirez jouer, le jeu se présentera à vous comme tout jeu de mine avec 25 cases contenant soit du poulet ou soit des os. Toutefois, un seul os choisi et vous perdez tout : votre mise ainsi que vos gains.

Pour jouer, vous devez alors vous rendre au niveau de l’onglet mini jeux du casino MyStake et opter pour le jeu du poulet : Chicken. Avant de commencer la partie, il est important de choisir une mise d’argent. Le chicken de MyStake vous donne la possibilité de procéder à de petites mises à partir de 20 centimes d’euros, avec le plus grand plafond de mise situé à 1000 euros.

Sur votre ordinateur, pour choisir un plat, il vous suffit de faire un clic gauche avec votre souris et le tour est joué. Cela devient encore plus pratique lorsqu’il s’agit d’un smartphone, car vous n’avez qu’à toucher le plat avec votre doigt pour que celui-ci s’ouvre et que son contenu soit découvert.

Vous avez aussi le choix de sélectionner le nombre d’os et de poulets qui seront présents sous les plats pendant la partie. Il est important de savoir que plus le nombre de poulets choisis est élevé, plus vos chances de gagner le sont aussi, sauf que les gains ne seront pas assez conséquents. La possibilité vous est donc donnée de réduire le nombre d’os entre 1 et 24 avant de commencer la partie.

De l’autre côté, il vous suffit de choisir plusieurs os pour exploser vos gains une fois que vous trouverez les poulets sous les plats. Avec cette seconde approche, les experts du jeu conseillent de faire un cashout de vos gains immédiatement qu’ils sont signalés après deux découvertes du chicken MyStake.

La disponibilité immédiate des gains

Vous avez la possibilité d’encaisser vos gains immédiatement si le vous le désirez. Lorsque vous ne désirez plus continuer à jouer, il est possible de retirer votre mise et vos gains en cliquant sur le bouton « cashout » à tout moment.

Il n’est donc pas nécessaire de trouver tous les poulets avant de récupérer vos gains. Cette option est avantageuse, car elle vous aide à sécuriser vos acquis pour éviter de perdre toute votre mise. Un tableau vous montre un aperçu de vos revenus, ainsi vous pourrez suivre votre multiplicateur en cours.

Une expérience de jeu unique

Les différents bonus offerts par le casino MyStake font de lui, l’un des meilleurs casinos en ligne de l’année 2022. En effet, dès votre inscription, vous avez droit au bonus chicken de bienvenue de 150 % jusqu’à 200 euros. Il est aussi possible d’obtenir des bonus de bienvenue si vous décidez miser depuis votre portefeuille de cryptomonnaie, allant jusqu’à 170 % pour une somme de moins de 600 euros.

Vous pouvez jouir des freespins lorsque vous n’êtes pas intéressé par les bonus de bienvenue. Ainsi, vous aurez droit à un tour gratuit équivalent à la somme présente sur votre compte. Toutefois, vous avez au maximum 200 freespins avec un délai d’utilisation de 10 jours.

Par ailleurs, divers autres bonus vous seront proposés tout le temps que dure la partie pour vous permettre de vivre une expérience de jeu enrichissante. Nous avons par exemple ce bonus de 100 % pour une somme allant jusqu’à 1000 euros pour les gros parieurs, vous n’avez qu’à saisir votre chance !

Pour vous offrir une expérience de jeu unique en son genre, MyStake offre la possibilité à tous les joueurs du monde entier d’être en communication à travers un chat en ligne. C’est donc un bon moyen pour les uns et les autres d’exprimer leurs avis par rapport au jeu, mais aussi de partager les bons et mauvais moments qu’ils vivent pendant les parties.

Vous pouvez miser et recevoir vos gains de différentes manières, notamment par carte de crédit ou portefeuille électronique. Vous devriez cependant faire un dépôt à partir de 10 euros minimum ; les bonus de bienvenue ne sont disponibles qu’à partir d’un dépôt de la somme de 20 euros.

Que vous soyez un nouveau ou un ancien joueur de casino en ligne, le jeu du poulet MyStake vous est accessible. Avec un taux de redistribution à plus de 97 %, vous pouvez tenter votre chance et faire des gains considérables.