Le journaliste Samba Oumar Fall publie deux romans

Samba Oumar Fall, journaliste au quotidien national Le Soleil, annonce dans un communiqué reçu à APA, la publication de « Mortelles solitudes » et «Benjamin», deux romans qui jettent un regard sur « la pêche et ses conséquences néfastes » et sur «l’univers du trafic de la drogue» au Sénégal.Parus aux éditions Harmattan du Sénégal, ces deux ouvrages portent à quatre les romans déjà publiés Samba Oumar Fall, auteur de « Un amour au fond de l’océan » et « La misère des temps », tous parus en 2013.

Rédigé sur 140 pages, « Mortelles solitudes » raconte l’histoire d’une famille de pêcheurs saint-louisiens qui voient leur gagne-pain et leur mode de vie s’évanouir progressivement devant les dégâts causés par l’avancée de la mer.

« Des centaines de décès et disparitions sont enregistrées chaque année », au sein des familles de Guet-Ndar, le quartier de pêcheurs saint-louisiens habitant le long de la mer, signale le journaliste-écrivain qui pointe la fragilité des embarcations face à la furie des vagues et « les accrochages » des pêcheurs avec les garde-côtes mauritaniens.

Tout ce cocktail est une « sérieuse menace » pour Guet-Ndar, mais également Gokhu-Mbathie, autre quartier situé sur le front de mer, avertit Samba Oumar Fall dont l’autre nouveau roman, « Benjamin », évoque sur 250 pages un autre problème tout aussi poignant : le trafic de drogue au Sénégal.

« Fric, fastes et fesses font leur loi » dans l’univers du héros, le « jeune et téméraire Benjamin » qui a basculé dans cette vie après un voyage raté en Europe via une embarcation de fortune.

La cérémonie de dédicace des deux ouvrages est prévue en fin mars prochain à Saint-Louis, ville où l’auteur a séjourné comme correspondant du quotidien national Le Soleil.