Le Kenya exige une enquête sur la mort de son ressortissant en zone anglophone

Le gouvernement kenyan demande des réponses sur les circonstances de la mort du prêtre Cosmos Omboto Ondari, le 21 novembre dernier à Kembong, région du Sud-Ouest.

La demande présentée samedi par le ministre kenyan des Affaires étrangères vise les responsabilités dans l’assassinat du prêtre Cosmos Omboto Ondari devant sa paroisse à Kembong, dans le département de la Manyu ; tant il est connu les moyens et le contexte dans lequel ce prélat a été tué, par balles au moment d’un office religieux dans sa paroisse.

Seule l’identité des meurtriers de prêtre Cosmos Omboto Ondari reste à établir. Là-dessus, deux versions s’opposent. Le récit de l’Eglise qui en attribue la responsabilité à l’armée camerounaise et la version du gouvernement camerounais qui accuse les milices sécessionnistes.

Pour l’évêque de Mamfé, le jeune homme ordonné prêtre en avril 2017 a succombé aux balles des militaires. « J’étais personnellement à Kembong pour rencontrer les chrétiens qui étaient avec le père lorsqu’il a été tué. Ils m’ont expliqué qu’un véhicule de militaires est entré dans le village et durant le passage dudit véhicule, les militaires tiraient au hasard. Le père a tenté de s’enfuir à l’église et alors qu’il n’était plus loin de la porte, il a été atteint par les balles. Il est mort sur le champ », raconte Mgr Andrew Nkea dans un communiqué rendu public le 23 novembre. Une version qu’appuie le Vatican.

Même si certains récits qui parviennent des deux régions frondeuses du Nord-Ouest et du Sud-Ouest rapportent ce type de comportement chez certains soldats camerounais, le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, soutient qu’il n’en est rien. Il accuse des combattants sécessionnistes de s’être fait passer pour des militaires en arborant des treillis. « Le premier élément d’enquête montre que les auteurs de ce crime ont usé de perfidie dans le but de faire porter la responsabilité de leur crime aux forces de défense et de sécurité », a-t-il souligné.