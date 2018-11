Le Kenyan Stanley Teimet remporte le 4è marathon international du district d’Abidjan

Le Kenyan Stanley Cheruiyot Teimet a remporté, jeudi, la quatrième édition du marathon international du district d’Abidjan sur les 42 km en 2 heures 40 minutes, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.L’athlète Kenyan qui a devancé ainsi les Ghanéens Malick Yakubu Yakubu arrivés ( 2è en 2h47 mn) et Akuka Williams ( 3è en 2h51 mn), a raflé la récompense de 2 millions FCFA.

Quant à l’Ivoirien, Boris Kouakou Konan, vainqueur de la première édition de ce marathon en 2015, il a terminé la course à la cinquième place avec un chrono de 2h58 mn.

« Je suis très content d’avoir remporté ce marathon», a dit a APA au terme de la course, le grand vainqueur Stanley Teimet. Le coup d’envoi de cette course a été donné tôt dans la matinée à 07h15 mn (heure locale et Gmt) au Plateau, le centre des affaires d’Abidjan par Robert Beugré Mambé, le Gouverneur du district d’Abidjan pour se terminer sur l’esplanade du palais des sports de Treichville, dans le sud d’Abidjan.

Selon les organisateurs, environ 15.000 athlètes professionnels et amateurs ont pris part à ce marathon. Les trois athlètes arrivés en tête dans chaque catégorie, ont reçu diverses récompenses des organisateurs de cette compétition.

La première édition du marathon international du district d’Abidjan a été remportée par l’Ivoirien Boris Kouakou Konan. Quant à la deuxième et troisième édition, elles ont vu le sacre du camerounais Justin Foimi qui n’a pu participer à la compétition cette année.

Plusieurs circuits ont été parcourus par les athlètes lors de cette course, notamment, le 3 km pour les amateurs et les 10 km, 21 km et 42 km destinés aux professionnels. Initié en 2015 par M. Victor Yapobi, le marathon international du district d’Abidjan est organisé le 15 novembre de chaque année au cours de la Journée nationale de la paix.