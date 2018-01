Le leader de l’opposition burkinabè, Zéphirin Diabré auditionné suite à sa plainte contre un ministre

Le Chef de file de l’opposition politique (CFOP) burkinabĂš, ZĂ©phirin DiabrĂ©, a Ă©tĂ© auditionnĂ© mardi Ă la gendarmerie, suite Ă sa plainte contre le ministre de la SĂ©curitĂ© Simon CompaorĂ© pour «dĂ©tention illĂ©gale d’arme de guerre», a constatĂ© APA, Ă Ouagadougou.AprĂšs prĂšs d’une heure d’audition dans les locaux de la gendarmerie du camp Paspanga, en plein centre de Ouagadougou, M. DiabrĂ© en est ressorti sous les ovations de ses militants mobilisĂ©s pour le soutenir.

«Ainsi donc comme nous l’annoncions il y a de cela 48 heures, Ă l’occasion de la prĂ©sentation de vƓux de l’opposition, j’ai reçu une convocation de la brigade de gendarmerie de Paspanga pour venir rĂ©pondre pour une affaire me concernant», a dĂ©clarĂ© ZĂ©phirin DiabrĂ© Ă la presse.

Il a ajoutĂ© qu’Ă la gendarmerie l’on a souhaitĂ© l’entendre suite Ă sa plainte dĂ©posĂ©e contre le ministre Simon CompaorĂ©, Ă la suite de ce que nous avons appelĂ© l’Ă©pisode ‘’Tranquillos ».

Courant fin octobre dernier, le ministre d’Etat, ministre de la SĂ©curitĂ©, Simon CompaorĂ©, par ailleurs, prĂ©sident intĂ©rimaire du Mouvement du peuple pour le progrĂšs (MPP, parti au pouvoir) est apparu dans une vidĂ©o dans le domicile d’un dĂ©putĂ© de l’opposition, oĂč il portait un gilet pare-balles et tenait en mains une arme de guerre.

«J’ai eu donc expliquĂ© aux gendarmes les conditions dans lesquelles nous comme l’ensemble des BurkinabĂš avions pris connaissance de cette vidĂ©o qui circulait et dans laquelle on voyait distinctement le ministre Simon CompaorĂ© au domicile d’un dĂ©putĂ© traitre de l’UPC, en l’occurrence le dĂ©putĂ© Ladji Coulibaly», a-t-il relatĂ©.

Et d’ajouter que «dans cette vidĂ©o dont l’authenticitĂ© n’est plus Ă dĂ©montrer, le ministre CompaorĂ© tient dans ses mains une Kalachnikov, donc une arme guerre, alors que nous le savons tous, un civile ne doit pas se promener avec une arme de guerre».

Pour ZĂ©phirin DiabrĂ©, il s’agit d’une infraction contre la loi. «C’est la premiĂšre motivation de la plainte qui Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e », a-t-il argumentĂ©, avant de prĂ©ciser que «la deuxiĂšme raison de la plainte, est que dans les propos qu’il tient ce jour-lĂ , Simon CompaorĂ© fait menace Ă mon endroit, en citant nommĂ©ment mon nom».

M. DiabrĂ© souhaite que la loi soit dite dans toute sa plĂ©nitude «parce que nul n’est au-dessus de la loi et il faut que les dispositions de la loi qui punissent le fait qu’un civile se promĂšne avec les armes de guerre soient appliquĂ©es».

Mieux, le leader de l’opposition politique burkinabĂš veut que le prĂ©sident du Faso Roch Marc Christian KaborĂ© prenne ses responsabilitĂ©s face aux agissements de ses ministres.

«Quand on confie ces genres de fonctions Ă des gens qui sont d’une grande lĂ©gĂšretĂ© et d’une grande incompĂ©tence comme ce monsieur-lĂ , on doit ĂȘtre capable d’en tirer toutes les consĂ©quences», a arguĂ© ZĂ©phirin DiabrĂ©.

Selon lui, l’opposition a demandĂ© Ă maintes reprises que Simon CompaorĂ© soit dĂ©chargĂ© en tant que ministre de la sĂ©curitĂ© «parce qu’il n’a ni les compĂ©tences, ni la stature, ni ce qu’il faut pour conduire ce ministĂšre dans cette phase dĂ©licate dans lequel le pays se trouve Ă combattre les forces du mal, Ă savoir le terrorisme».

ZĂ©phirin DiabrĂ© dit maintenir sa plainte et que le reste de la procĂ©dure est entre les mains des autoritĂ©s compĂ©tentes, car, poursuit-il, «il va falloir qu’il (Simon CompaorĂ©) vienne expliquer pourquoi en tant que civile, il se promĂšne avec des armes de guerre dans la ville».