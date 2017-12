Le Liberia amorce sa transition dÃ©mocratique avec Weah

Le Liberia amorçait vendredi sa première alternance dĂ©mocratique en plus de sept dĂ©cennies après avoir cĂ©lĂ©brĂ© dans l’euphorie la victoire Ă©clatante de l’ex-star du football et sĂ©nateur George Weah au second tour de la prĂ©sidentielle.

Au terme d’un scrutin saluĂ© pour son dĂ©roulement pacifique, M. Weah, 51 ans, a recueilli 61,5% des suffrages, contre 38,5% Ă son adversaire, le vice-prĂ©sident Joseph Boakai, selon des rĂ©sultats officiels quasi complets annoncĂ©s jeudi soir, deux jours après le vote.

Le prĂ©sident français Emmanuel Macron a Ă©tĂ© un des premiers dirigeants Ă©trangers Ă rĂ©agir Ă la victoire de l’ancien joueur du club parisien du PSG qui doit succĂ©der le 22 janvier Ă la prĂ©sidente Ellen Johnson Sirleaf.

« FĂ©licitations Ă George Weah pour sa brillante Ă©lection et Ă l’ensemble du peuple libĂ©rien pour le chemin parcouru vers la paix et la rĂ©conciliation. Congrats Mister George », a-t-il Ă©crit vendredi dans un tweet.

A Monrovia, les rues ont été envahies de supporters enthousiastes à peine la victoire de George Weah connue. Des centaines de personnes massées aux abords de la Commission électorale nationale (NEC), dans le centre de la capitale, ont laissé éclater leur joie, scandant le nom de leur futur président et exultant comme après une victoire en Coupe du monde.

« On a attendu pendant 12 ans. Maintenant, le pouvoir va au peuple », a lâché la vice-présidente de la Ligue de la jeunesse de la Coalition pour le changement démocratique (CDC), la formation de M. Weah, Josephine Davies.

George Weah n’a pas tardĂ© Ă se prĂ©senter comme « le prĂ©sident Ă©lu de la RĂ©publique du Liberia » sur son compte Twitter.

Et quand ils ont appris leur victoire, l’ex-athlète et sa vice-prĂ©sidente, la sĂ©natrice Jewel Howard-Taylor, ex-femme de l’ancien chef de guerre Charles Taylor, sont tombĂ©s dans les bras l’un de l’autre en fondant en larmes.

A la prĂ©sidentielle de 2005, Weah avait Ă©tĂ© battu par Mme Sirleaf. Six ans en plus tard, il s’Ă©tait prĂ©sentĂ© Ă la vice-prĂ©sidence mais son ticket avait Ă©tĂ© devancĂ© par celui associant la prix Nobel Ă Joseph Boakai.

L’attaquant star de Monaco, du PSG et du Milan AC dans les annĂ©es 1990 doit prĂŞter serment le 22 janvier, marquant ainsi la première transition dĂ©mocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone sorti en 2003 d’une longue et cruelle guerre civile.

Favori après ĂŞtre sorti vainqueur du premier tour du 10 octobre avec plus de 38% des voix, George Weah s’Ă©tait montrĂ© sĂ»r de lui avant et après le jour de l’Ă©lection. « Le peuple libĂ©rien a clairement fait son choix », avait tweetĂ© le Ballon d’Or 1995 dès mercredi.

Joseph Boakai, 73 ans, avait, lui, voulu y croire jusqu’au bout. « On parle de Weah, mais ce sont uniquement ses comtĂ©s », dĂ©clarait-il encore peu avant l’annonce du rĂ©sultat.

Mais la victoire de l’ancien footballer a Ă©tĂ© nette et la rue l’a saluĂ©e en mĂŞlant gloire sportive et espoir politique.

Sur la grande avenue centrale de Monrovia, un Ă©cran gĂ©ant a repassĂ© les buts de lĂ©gende de l’ancien attaquant de l’Ă©quipe du Liberia.

« Le Liberia est notre pays. Il n’y a rien de mieux que le Liberia. On a la paix, on ne veut pas la guerre », a lancĂ© sur un rythme de slam Peter, un chauffeur de moto-taxi, casquette vissĂ©e sur la tĂŞte, en Ă©voquant les 14 annĂ©es de guerres civiles qui ont fait quelque 250.000 morts de 1989 Ă 2003.

« Jamais je n’ai Ă©tĂ© aussi heureuse de ma vie. On a Ă©tĂ© dans l’opposition pendant 12 ans. On va Ă©crire l’Histoire, comme les enfants de l’Afrique du Sud l’ont fait, je suis tellement excitĂ©e », a renchĂ©ri Josephine Davies, du mouvement de jeunesse de la CDC.

Près de trois dĂ©cennies après le dĂ©but de la guerre civile, le Liberia s’apprĂŞte Ă vivre une transition en douceur.

La prĂ©sidente Sirleaf a signĂ© mardi un dĂ©cret Ă©tablissant une « équipe de transition » pour organiser un « transfert ordonnĂ© du pouvoir » dans un pays Ă©galement marquĂ© par l’Ă©pidĂ©mie d’Ebola.

SĂ©nateur depuis 2014 de la province la plus peuplĂ©e du Liberia, George Weah avait choisi comme colistière Jewel Howard-Taylor, ex-femme de Charles Taylor. Mais tous deux affirment ne pas entretenir de lien avec l’ancien prĂ©sident.

A 69 ans, l’ancien chef de guerre puis prĂ©sident (1997-2003) condamnĂ© par la justice internationale Ă 50 ans de prison purge sa peine en Grande-Bretagne pour crimes contre l’humanitĂ© et crimes de guerre perpĂ©trĂ©s en Sierra Leone voisine.

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, et le chef des observateurs d’Afrique de l’Ouest, l’ancien prĂ©sident du Ghana John Dramani Mahama, ont saluĂ© « la tenue pacifique » du second tour qui avait Ă©tĂ© reportĂ© de sept semaines en raison de contestations des rĂ©sultats du premier par plusieurs candidats.