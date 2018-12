Le livre de Macky Sall et la politique se bousculent dans les quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parus mercredi mettent le focus sur la présentation, hier, du livre « Le Sénégal au cœur » du président Macky Sall, et sur la politique marquée par la poursuite du dépôt au Conseil constitutionnel des fiches de parrainages pour la présidentielle.« Dédicace de son ouvrage : Macky Sall solde ses comptes », titre L’As, dans lequel journal, le chef de l’Etat explique : « Je suis issu d’une lignée de guerriers qui préfèrent mourir plutôt que de perdre la face. Il faut sortir Dakar de la saleté et de la pauvreté. Je me suis rendu que je ne suis pas assez connu. Il faut qu’on ait de la modestie d’aller d’abord se documenter avant de parler en public ».

Dans Vox Populi, Macky Sall ajoute : « Je suis issu d’une lignée de guerriers…Ils préfèrent mourir que de perdre la face. Il faut aller au Fouta (nord) pour le savoir. Il y a eu une volonté de destruction qui n’a d’égale que la haine, la cupidité ».

Parlant de la présentation du livre de Macky Sall, Le Quotidien voit « la présidentielle au cœur » car, l’auteur, candidat à sa propre succession à la présidentielle de février 2019 dit : « Nous devons gagner Dakar. En 2021-2022, l’emploi, priorité des priorités ».

« Macky Sall sur son livre : Je n’ai attaqué Idrissa Seck (président du parti Rewmi) », rapporte EnQuête.

Selon Le Témoin, près de trois après avoir été accusé par Me Wade d’esclave et de descendant d’anthropophage, « Macky rétablit la vérité et étrille son accusateur ».

L’Observateur consacre sa Une à la politique avec le dépôt des fiches de parrainages et fait état de « piètre bilan de la Caisse des dépôts ». Nos confrères constatent beaucoup de violence et des mandataires sous le choc, avant de souligner que seule une dizaine de listes sont passées au Greffe.

« Bagarre au Conseil constitutionnel-Gakou (président du Grand parti) annonce une plainte », informe Le Quotidien dans sa manchette.

Anticipant déjà sur la présidentielle, Sud Quotidien s’exclame : « Retrait et disponibilité de la carte d’identité Cedeao associée à la carte d’électeur-Menace d’hypothèque ! »