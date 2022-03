Le Mali réceptionne de nouveaux équipements militaires russes

Le ministre malien de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, a reçu mercredi 30 mars de nouveaux matériels de combat dans la lutte contre le terrorisme pour son pays.Le partenariat russo-malien semble plus solide sur le plan militaire. Un premier lot de matériels composés, entre autres, « d’hélicoptères de combat » et de « radars de dernière génération » a été réceptionné hier à l’aéroport international Modibo Keita de Bamako, en présence de plusieurs autorités dont des Russes.

Le communiqué de l’armée malienne a salué le « partenariat sincère et très ancien » entre la Russie et Mali, indiquant que cette acquisition entre « dans le cadre de la montée en puissance des Forces Armées Maliennes (FAMa) » sur le front contre les groupes jihadistes, à travers le plan Maliko et l’opération Kêlêtigui. Ainsi, ces nouveaux matériels « joueront un rôle très essentiel » dans le renforcement de capacités opérationnelles des FAMa dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens.

« Aujourd’hui nous pouvons dire avec fierté que notre Armée Nationale est capable d’opérer en toute autonomie sans demander de l’aide à qui que ce soit », a fait savoir le colonel Sadio Camara, considéré comme le maître d’œuvre des relations entre la Russie, où il a effectué sa formation militaire, et le Mali.