Le Mali va lancer une « vaste opération » anti-jihadiste dans le centre

Le gouvernement malien va lancer « une vaste opĂ©ration » de sĂ©curisation dans le centre du pays, dont une partie est sous le contrĂ´le de groupes armĂ©s jihadistes, ont indiquĂ© jeudi Ă l’AFP des sources officielles.

« Nous ne voulons pas donner trop de dĂ©tails, ni la date du dĂ©but des opĂ©rations, mais c’est effectivement une vaste opĂ©ration anti-terroriste au centre du Mali, pour assurer la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes, Ă©galement pour combattre les jihadistes », a dĂ©clarĂ© un responsable du ministère malien de la DĂ©fense ayant requis l’anonymat.

Plus d’un millier de militaires seront Ă terme dĂ©ployĂ©s dans le centre, selon une partie du plan de sĂ©curisation que l’AFP a pu consulter.

« Pour combattre l’ennemi, il faut utiliser les mĂŞmes mĂ©thodes que lui (…) Des membres des forces de sĂ©curitĂ© et de dĂ©fense pourront organiser des patrouilles Ă pied et Ă moto », prĂ©cise le document.

Pour rassurer les populations, « une administration mobile » permettra par ailleurs de relancer notamment le secteur de l’Ă©ducation, selon le mĂŞme texte.

Selon la source du ministère de la DĂ©fense, « il n’est pas exclu que les forces internationales au Mali participent d’une manière ou d’une autre Ă cette opĂ©ration ».

Quelque 12.000 Casques bleus composent la Mission des Nations unies au Mali (Minusma), tandis que la force française Barkhane compte 4.000 hommes dans la rĂ©gion. En outre, une force conjointe des pays du G5 Sahel (Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger, Mauritanie) doit monter en puissance pour atteindre au moins 5.000 hommes d’ici au printemps 2018.

Une source sĂ©curitaire malienne a estimĂ© « qu’il y a les moyens nĂ©cessaires pour rĂ©ussir cette opĂ©ration » dans le centre du pays.

La semaine dernière, dans un entretien Ă l’AFP, le nouveau Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye MaĂŻga, avait affirmĂ© que « des mesures urgentes » seraient prises pour le centre, dont une partie est aux mains des jihadistes.

Mardi, le chef du gouvernement a tenu une rĂ©union en prĂ©sence d’une vingtaine de ministres sur le mĂŞme sujet.

Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes liés à Al-Qaïda. Ces groupes ont été en grande partie chassés par une opération militaire française lancée en janvier 2013.

Mais des zones entières du pays Ă©chappent encore au contrĂ´le des forces maliennes, françaises et de l’ONU, rĂ©gulièrement visĂ©es par des attaques, malgrĂ© la signature en mai-juin 2015 d’un accord de paix, censĂ© isoler dĂ©finitivement les jihadistes.

Depuis 2015, ces attaques se sont étendues dans le centre et dans le sud du Mali et le phénomène gagne les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger.