Le marché des protéines de lactosérum devrait dépasser 12,4 milliards USD d’ici 2021

Le marché mondial des protéines de lactosérum devrait se propulser au cours de la période de prévision avec la participation active d’acteurs comme Agropur MSI, Arla Foods, Glanbia Plc, DMK Group, American Dairy Products Institute et Westland Milk Products. Selon les analystes de Zion Market Research, le marché mondial des protéines de lactosérum en 2015 représentait 8,2 milliards USD et devrait dépasser 12,4 milliards USD d’ici la fin de 2021, avec une croissance d’environ 7,2% du TCAC entre 2016 et 2021.

Dans la période à venir, le marché mondial des protéines de lactosérum devrait connaître une croissance maximale en raison de l’augmentation de la proportion de personnes âgées dans le monde. En outre, la tendance croissante des centres de remise en forme et des centres de fitness devrait également influencer positivement la croissance du marché mondial des protéines de lactosérum.

En outre, le vif intérêt des jeunes pour les sports et la nutrition favorisera probablement l’expansion du marché mondial des protéines de lactosérum. De plus, le transport de poulet ou de poisson n’est pas pratique par rapport à une boisson protéinée de lactosérum.

De plus, un certain nombre de fusions d’acteurs de premier plan devraient favoriser la croissance du marché mondial des protéines de lactosérum. Pour citer, Arla Foods, située à Leeds, en février 2018, a confirmé qu’elle devait acheter une unité du groupe Yeo Valley, Yeo Valley Dairies, dans le cadre d’un pacte de plusieurs millions de livres pour faire croître l’activité de la première. Ceci, à son tour, a propulsé la croissance du marché mondial des protéines de lactosérum.

-L’Europe va dominer le marché mondial-

Sur le plan régional, l’Europe était le plus grand marché de protéines de lactosérum en 2015 sur la base des revenus et cette croissance peut être attribuée à l’augmentation du nombre de personnes âgées et à la facilité d’accès aux clubs de fitness.

De plus, le marché mondial des protéines de lactosérum a plusieurs perspectives sur le marché naissant comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’augmentation de la conscience. En outre, ces régions ont une base d’utilisateurs habituelle en raison de la culture occidentale suivante envers les progrès technologiques et les soins de santé.

L’Asie-Pacifique est un marché prometteur et devrait ouvrir des voies aux producteurs de protéines de lactosérum au cours de la période de prévision, ce qui stimulera la croissance du marché mondial des protéines de lactosérum.

Dans la section des applications, le marché mondial des protéines de lactosérum est dominé par les compléments alimentaires. À l’échelle mondiale, le secteur des compléments alimentaires détient 60% du marché entier des protéines de lactosérum.

Cette expansion est principalement due au comportement d’achat des clients et à l’intérêt croissant des jeunes pour le fitness. Les secteurs de la nutrition pharmaceutique et clinique devraient connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison des quantités insuffisantes de protéines dans les pays en développement. Pour vaincre le problème de carence en protéines, des protéines médicamenteuses approuvées par le consultant en santé Y nutritionniste sont utilisées.

Le marché mondial des protéines de lactosérum, selon le type, est classé en WPC (concentré de protéine de lactosérum), HWP (protéine de lactosérum hydrolysé) et WPI (isolat de protéine de lactosérum). Sur la base du chiffre d’affaires, 27% était représenté par WPC du marché mondial des protéines de lactosérum.