Le Maroc abritera la 2ème édition de la Coupe d’Afrique scolaire, a annoncé samedi, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.Lors d’une cérémonie organisée, à Casablanca en l’honneur de l’équipe nationale féminine de football scolaire, championne d’Afrique, M. Lekjaa a noté que les résultats obtenus incarnent le succès de la filière « sport et étude» sur laquelle a misé l’instance fédérale et le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

À cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire, Chakib Benmoussa, et Fouzi Lekjaa, ont présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat et de coopération.

Elle concerne la promotion du sport scolaire dans le domaine du football et la mise en place de cursus et filières sport-étude consacrés au football en général et féminin en particulier.