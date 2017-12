Le Maroc abritera la ConfĂ©rence intergouvernementale chargĂ©e d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sĂ»res, ordonnĂ©es et rĂ©guliĂšres les 10 et 11 dĂ©cembre 2018, selon une rĂ©solution de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU adoptĂ©e ce dimanche.Cette ConfĂ©rence viendra complĂ©ter les travaux du Forum mondial sur la Migration et le DĂ©veloppement, co-prĂ©sidĂ© par le Maroc et l’Allemagne, et dont le 11e Sommet se tiendra Ă Marrakech, du 5 au 7 dĂ©cembre, soit la veille de cette ConfĂ©rence.

Cette double consĂ©cration du Maroc dans le domaine de la migration est une reconnaissance du rĂŽle pionnier qu’il joue dans la gestion migratoire dans le monde en gĂ©nĂ©ral, et particuliĂšrement en Afrique et dans l’espace euro-mĂ©diterranĂ©en, sachant que le Roi Mohammed VI a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par ses paires africains, comme leader de l’Union africaine sur cette thĂ©matique.

Le choix du Maroc est Ă©galement une consĂ©cration de la politique migratoire humaniste, lancĂ©e en 2013, qui a permis la rĂ©gularisation des migrants subsahariens dans un Ă©lan de gĂ©nĂ©rositĂ©, d’hospitalitĂ© et de solidaritĂ© avec les pays africains.

Cette ConfĂ©rence internationale constituera le plus grand Ă©vĂ©nement international sur la question de la migration. Il s‘agira de la toute premiĂšre ConfĂ©rence onusienne qui traite de cette question.

Le Pacte qui sera adopté lors de cette Conférence représentera, pour sa part, le premier document onusien sur la question de la migration dans sa globalité.