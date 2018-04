Le Maroc compte crÃ©er 1,2 million postes d’emploi d’ici 2021

Un programme d’emploi, approuvĂ© et adoptĂ© mercredi Ă Rabat, compte crĂ©er 1.200.000 emplois durant la pĂ©riode 2018-2021, selon le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim.Ce programme a Ă©galement pour objectifs d’amĂ©liorer l’employabilitĂ© de plus d’un million de chercheurs d’emploi, d’appuyer l’emploi rĂ©munĂ©rĂ© au profit de 500.000 chercheurs d’emploi, d’accompagner la crĂ©ation de plus de 20.000 petites unitĂ©s Ă©conomiques et de prĂ©server un taux d’activitĂ© supĂ©rieur Ă 46%, a indiquĂ© M. Yatim qui prĂ©sentait un exposĂ© dĂ©taillĂ© sur les mesures et procĂ©dures contenues dans ledit programme lors de la rĂ©union du comitĂ© interministĂ©riel de l’emploi, prĂ©sidĂ©e par le chef du gouvernement.

Ce programme est de nature à donner une vision claire sur les programmes qui seront appliqués durant la période 2018-2021 et de déterminer leur planning et le budget de leur exécution, a-t-il ajouté.