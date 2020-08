Le Maroc et le laboratoire chinois CNBG signent deux accords de coopération en matière d’essais cliniques du vaccin anti-Covid-19 

Le Maroc et le laboratoire chinois CNBG ont signé, jeudi simultanément à Rabat et à Pékin, deux accords de coopération en matière d’essais cliniques du vaccin anti-Covid-19.Ces accords ont été signés via vidéo conférence par le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, et les responsables du groupe « Sinopharm CNBG » (China National Biotec Group Company Limited), en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant à l’occasion, M. Bourita a indiqué que ces accords viennent « consolider et étoffer » la dynamique de coopération entre Rabat et Pékin, avec une dimension de coopération nouvelle et prometteuse traçant ainsi les contours d’une relation pionnière et visionnaire, indique le ministère marocain des affaires étrangères sur son site web.

Et d’ajouter que les accords signés consacrent une coopération à trois volets, notamment, la coopération en matière d’essais cliniques de Phase III du vaccin anti-Covid-19. « Nous avons, effectivement, décidé de mener ensemble ces essais cliniques multicentriques du vaccin, dans une première sans précédent dans l’histoire du Maroc », a-t-il indiqué.

L’autre volet de cette coopération est d’ordre global, alors que « le troisième volet concerne une volonté de transcender nos deux seuls pays, pour s’ouvrir au Sud et au Nord, ajoute M. Bourita. Et de poursuivre, « C’est ainsi que nous traduisons (…) notre engagement pour que le futur vaccin contre la Covid-19 soit accessible à tous, en particulier le continent africain ».

M. Bourita a également tenu à mettre en exergue le partenariat stratégique, conclu en mai 2016 à Pékin, par S.M. le Roi Mohammed VI et le Président Xi Jinping, qui a marqué un saut qualitatif dans les relations sino-marocaines.

Il a par ailleurs rappelé que, dès le début de la pandémie, le Maroc a fait le choix de se tourner vers la Chine, « en partenaire privilégié, dans cette épreuve difficile ». « Et le Maroc a eu raison dans ce choix. Car, le soutien de la Chine ne s’est jamais démenti. Il a été précieux, efficace et généreux », s’est-il réjoui.

Le Maroc, a ajouté le ministre, a été « loyal et constant. A chacune des étapes de la pandémie, il a réaffirmé son attachement à la coopération avec son partenaire chinois ».

Ces accords ont été signés en présence du Président-Directeur Général du Groupe BMCE Bank of Africa, Othman Benjelloun, la présidente-directrice générale de SOTHEMA, Lamia Tazi ainsi que du chargé d’Affaires à l’ambassade de Chine à Rabat, Juan Mao.

A noter que Sinopharm CNBG a développé un vaccin candidat contre le coronavirus – Covid-19- qui semble être sûr et a déclenché des réponses immunitaires basées sur des anticorps, lors des essais cliniques précoces et intermédiaires.

Le test n’a provoqué aucun effet secondaire grave, selon un article publié jeudi dans le Journal de l’American Medical Association (JAMA) par des scientifiques qui font partie de la China Sinopharm et d’autres autorités de contrôle des maladies et instituts de recherche basés en Chine.

En juillet dernier, le président de China Sinopharm avait en effet déclaré qu’un vaccin potentiel pourrait être prêt d’ici la fin de l’année et que les tests de phase 3 devraient être achevés dans environ trois mois.