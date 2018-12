Le Maroc n’est pas candidat pour abriter la CAN-2019

Le Maroc ne va présenter son dossier de candidature pour abriter la Coupe d’Afrique des Nations 2019, a annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami.Depuis mardi, des rumeurs avaient d’ailleurs circulé, selon lesquelles le Royaume ne compte pas organiser le tournoi continental. A ce propos, le porte-parole de la Fédération royale marocaine de football a assuré que l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique ne dépend pas de la Fédération.

«La décision de se porter candidat pour organiser la CAN dépend du Royaume du Maroc et de son gouvernement. En même temps, le dossier de candidature était prêt et la Fédération attendait l’aval des services compétents», a confié le responsable fédéral.

A noter que le président de la CAF Ahmad Ahmad avait souligné que le Maroc dispose des infrastructures nécessaires pour abriter la CAN 2019. «La plupart des nations africaines sont presque certaines que le Maroc organisera la prochaine Coupe d’Afrique. C’est compréhensible à vrai dire vu les progrès du Royaume et sa participation au développement du football africain. Plusieurs pays en sont d’ailleurs jaloux», avait souligné le patron de l’instance africaine.

Pour rappel, la CAF a décidé le 30 novembre de retirer l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Les inspecteurs de l’instance ont effectué récemment une inspection sécuritaire et une inspection des infrastructures, stades et hébergements, qui ont démontré l’incapacité du pays à accueillir la CAN prévue l’été prochain avec 24 équipes engagées au lieu de 16. Aucun pays ne s’est porté candidat pour le moment, et il reste moins de trois jours pour les dépôts de candidatures.