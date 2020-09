Le Maroc présente des candidatures pour occuper des postes de commissaires de l’UA

Le Maroc a présenté des candidatures pour occuper des postes de commissaires de l’Union africaine (UA), a appris APA de source diplomatique.Ainsi le Maroc propose M. Hassan Abouayoub, ancien ministre du commerce extérieur, de l’agriculture, et du tourisme et ex-ambassadeur en Italie, en Arabie Saoudite et en France, pour le poste de Commissaire à la paix et à la sécurité. Ce poste est occupé, depuis la création de cet organe en 2004, par l’Algérie (Said Djennit de 2004 à 2008, Ramtane Laamamra de 2008 à 2013 et Smail Chergui de 2013 jusqu’à l’instant).

Le Royaume a aussi présenté les candidatures de Mohamed Saddiki, actuel secrétaire général du ministère de l’agriculture, pour remplir les fonctions de Commissaire à l’agriculture, au développement rural, à l’économie bleue et au développement durable et de Mme Nezha Hayat, actuelle présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour le poste de Commissaire au développement économique, au commerce, à l’industrie et aux mines.

Mme Latifa Laabida, ex-ministre et l’actuelle secrétaire générale de la Fondation Lalla Salma de prévention et de traitement des cancers et M. Mohamed Maaroufi, Directeur de l’institut Pasteur sont proposés pour le poste de Commissaire à la santé, aux affaires humaines et au développement social.

Il est noté que le Maroc n’occupe aucun poste de responsabilité au sein de l’organisation panafricaine depuis son retour à l’UA en 2007.