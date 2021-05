Le Maroc préside le Forum international des transports

Le Maroc a été désigné, vendredi, pour assurer la présidence du Forum international des transports (FIT) pour le mandat 2021-2022, succédant ainsi à l’Irlande.Il s’agit du premier pays arabe et africain à accéder à cette position, s’est réjoui le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

Selon le ministre, qui a participé à la clôture des travaux du Forum, tenu du 17 au 28 mai en format virtuel, le Maroc va œuvrer, au cours de sa présidence, à inscrire les questions intéressant l’Afrique dans ce domaine en tête de l’agenda et des décisions du FIT.

Il a souligné que le gouvernement marocain, conscient du rôle crucial des transports dans toute forme d’inclusion et de développement socio-économiques, ne ménage aucun effort dans ce domaine, à travers notamment la mise en place de stratégies et de programmes nationaux à même de réduire les disparités sociales et territoriales.

Le Maroc est animé de la volonté de jouer pleinement son rôle de leader africain pour promouvoir des transports innovants, durables, sûrs et surtout inclusifs, a-t-il poursuivi.

Dans ce sens, il œuvrera à sensibiliser d’autres pays africains aux opportunités qui s’offriront à eux en rejoignant le Forum, lui permettant ainsi d’être plus inclusif envers le continent africain, qui ambitionne d’améliorer ses moyens et ses systèmes de transport.

Enfin, il s’est dit rassuré quant à la coopération et l’appui de l’ensemble des pays membres afin que le Maroc puisse honorer son engagement à la tête de cette instance, avec l’espoir de tenir le prochain Sommet du FIT, prévu du 18 au 22 mai 2022 à Leipzig (Allemagne), dans des conditions habituelles et plus conviviales, comme à l’accoutumée.