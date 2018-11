le Maroc réaffirme son soutien pour une Can 2019 au Cameroun

Le président de la Fédération royale marocaine de football a présenté mardi la volonté de son pays à gagner le trophée de de la Coupe d’Afrique des nations (Can) et non d’organiser la compétition.

La question du pays organisateur de la Can 2019 fait de nouveau polémique. Elle a été soulevée mardi après les révélation, mardi, d’une intention de l’Unaf [Union Nord-africaine de football] demandant la délocalisation de cette compétition au Maroc.

Selon des médias Nord-africains, l’Unaf a entrepris de faire pression sur la Confédération africaine de football pour un stricte respect des cahiers de charges et son application effectif. Toutes choses qui ne joueraient ps alors à la faveur du Cameroun, prétendant à l’organisation de la Can 2019. Le pays doit encore terminer d’énormes travaux de construction et de réaménagement de ses infrastructures afin de pouvoir s’arrimer aux normes de la Caf.

Face à cette autre polémique, la Fédération royale marocaine de foootball (FRMF) a réagi en réaffirmant son soutien au Cameroun. » Je l’ai dis à Marrakech et je le dirais à Accra, le Maroc était toujours aux côtés du Cameroun compte tenu des relations politiques et sportives entre nos deux pays et il sera toujours à ses côtés pour organiser une Coupe d’Afrique d’envergure« , a indiqué mardi le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa.

Pour lui – et il est appuyé dans cet élan par Renar, sélectionneur de l’équipe du Maroc – l’objectif visé reste de remporter le trophée de la Coupe d’Afique des nations 2019.