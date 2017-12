Le Maroc-Sierra Leone : Pour un renforcement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a eu vendredi à Rabat, des entretiens avec une délégation sierra-léonaise de haut niveau présidée par Samura Kamara, émissaire du président de Sierra Leone.Les entretiens entre Nasser Bourita et Samura Kamara qui était accompagné de Kaifala Marah, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ont été axés sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique.

S’exprimant lors d’un point de presse Ă l’issue des entretiens, Kaifala Marah s’est fĂ©licitĂ© de l’excellence des relations qui lient la Sierra Leone au Maroc, insistant sur l’importance de renforcer ces acquis, notamment Ă travers le dĂ©veloppement de la coopĂ©ration Ă©conomique.

« Nous sommes à un point ou il faut étendre la portée de la coopération entre nos deux pays à la fois au niveau national, régional et international pour renforcer nos relations diplomatiques et surtout pour développer les investissements», a-t-il poursuivi.

Kaifala Marah a, par ailleurs, exprimĂ© l’intention de son pays de porter les relations avec le Maroc «à un niveau encore jamais atteint», et de lui ouvrir des opportunitĂ©s d’investissement dans les domaines de l’agriculture et du commerce.