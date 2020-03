Le Maroc suspend les vols aériens en provenance et à destination de l’Espagne et de l’Algérie

Le Maroc a décidé jeudi de suspendre jusqu’à nouvel ordre, les vols en provenance et à destination de l’Espagne et de l’Algérie pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus.Ces mesures ont été décidées dans le cadre d’une approche de concertation avec les autorités des deux pays.

Pour ce qui est de l’Espagne, le Royaume a décidé, en concertation avec les autorités espagnoles de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les vols aériens et le trafic maritime de passagers, en provenance et à destination de l’Espagne.

A cet égard, le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI d’Espagne, se sont concertés à ce sujet, à la suite des échanges qui ont eu lieu entre les chefs de gouvernements et les ministres de l’intérieur et des Affaires étrangères des deux pays.

L’Espagne est l’un des pays européens les plus touchés par la pandémie du Covid-19. Selon les chiffres du ministère espagnol de la Santé, le coronavirus a fait 34 nouvelles victimes dans le pays, portant à 84 le nombre total de décès.

Le nombre des cas de contamination au coronavirus a atteint 2.968 jeudi, contre 2.152 mercredi soir, en hausse de 816.

Pour sa part, la compagnie marocaine d’aviation civile, Royal Air Maroc (RAM) a annoncé la suspension, à partir de ce jeudi, de tous ses vols à destination et en provenance d’Espagne et d’Algérie; et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué, la RAM précise qu’elle a mis en place un dispositif spécial pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs déplacements suite à ces changements.

Selon le bilan du ministère algérien de la santé, 25 cas positifs de coronavirus ont été enregistrés dans le pays. Ce jeudi, un premier patient est décédé.

Au Maroc, six cas positifs confirmés ont été enregistrés, dont un mort.