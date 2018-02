Le Maroc table sur au moins 500.000 touristes chinois Ã  l’horizon 2020

Le ministre du Tourisme, du transport aĂ©rien, de l’artisanat et de l’Ă©conomie sociale, Mohamed Sajid s’est dit optimiste quant Ă la hausse du nombre de touristes chinois Ă visiter le Maroc, un chiffre qui devrait passer de 100.000 en 2017 Ă 500.000 touristes Ă l’horizon 2020.« Sans ĂŞtre prĂ©tentieux, nous devrions, très facilement, arriver Ă 500.000 visiteurs Ă l’horizon 2020. La levĂ©e des visas marocains a Ă©tĂ© un formidable accĂ©lĂ©rateur du taux de croissance des arrivĂ©es mais cette dynamique devrait se poursuivre et s’amplifier d’annĂ©e en annĂ©e », a-t-il dit lors d’une confĂ©rence de presse conjointe avec Song Yu, SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la fĂ©dĂ©ration mondiale des villes touristiques (WTCF), tenue jeudi dans le cadre du forum Maroc-Chine pour la coopĂ©ration touristique.

Selon lui, les opĂ©rateurs doivent encore faire des efforts pour s’adapter aux attentes de ce gigantesque marchĂ© qui est « largement sous-exploitĂ© ». Pour cela, son ministère va se concentrer en prioritĂ© sur la crĂ©ation d’une connectivitĂ© aĂ©rienne directe afin de dĂ©velopper les arrivĂ©es chinoises.

« Pour amĂ©liorer l’accueil et adapter le produit marocain, l’Office national Marocain du Tourisme (ONMT) va renforcer sa prĂ©sence dans son bureau de PĂ©kin car avec cet Ă©norme potentiel, on ne peut plus se contenter d’un effectif aussi rĂ©duit (2 personnes) », a annoncĂ© le ministre.

« Il faut actionner tous les leviers de croissance et l’aĂ©rien sera une de notre principale prioritĂ©. La crĂ©ation d’une ligne directe est Ă l’Ă©tude par la compagnie nationale. Dans le cadre de son contrat programme avec l’Etat, la RAM compte rĂ©nover et Ă©toffer sa flotte aĂ©rienne pour desservir de nouvelles destinations comme la Chine », a-t-il ajoutĂ©.

Pour accompagner cette stratĂ©gie, le ministre a rĂ©vĂ©lĂ© que l’ONMT avait signĂ© une convention avec l’institut Confucius pour offrir des formations de langues chinoises aux guides existants.

Il a Ă©galement affirmĂ© que les Ă©tudiants des universitĂ©s marocaines qui suivent des cours de mandarin seront sollicitĂ©s pour devenir guides après leurs Ă©tudes et fournir un contingent d’une centaine de professionnels d’ici 2019 ou 2020.Â

 De son cĂ´tĂ©, l’ambassadeur de la Chine Ă Rabat, Li Li, a indiquĂ© que le tourisme occupe une partie importante dans les relations de coopĂ©ration entre le Maroc et la Chine, soulignant que « le Maroc est devenu au cours des dernières annĂ©es l’une des destinations les plus intĂ©ressantes pour le touriste chinois ».

« Actuellement, la demande touristique chinoise au Maroc est en pleine croissance malgrĂ© la prĂ©sence de quelques dĂ©fis sur lesquels il faut travailler », a dit l’ambassadeur, prĂ©cisant que l’aĂ©rien reste l’un des principaux freins Ă cette croissance.

Abordant les défis qui retardent les échanges entre les deux pays, le diplomate chinois a expliqué que la langue, la différence des mentalités et la gastronomie sont parmi les défis ou plutôt opportunités qui doivent être relevés.

 Le Forum maroco-chinois, qui se poursuivra jusqu’au 03 fĂ©vrier, est l’occasion pour les professionnels des deux pays de se rencontrer et de saisir les nouvelles opportunitĂ©s qui s’offrent des deux cĂ´tĂ©s.

Selon l’ONMT, plus de 80% des touristes chinois dĂ©clarent ĂŞtre satisfaits de leur expĂ©rience au Maroc, tant sur le plan de l’accueil et services, que l’offre des loisirs et animations.

L’Ă©vĂ©nement est marquĂ©, par ailleurs, par la tenue de rencontres B2B entre les professionnels chinois et leurs homologues marocains pour multiplier les opportunitĂ©s d’affaires entre les opĂ©rateurs touristiques de deux parties.

