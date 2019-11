Le Maroc va réaliser des infrastructures pour la jeunesse et les sports en Mauritanie

Le Royaume du Maroc va réaliser des infrastructures pour la jeunesse et les sports à Nouakchott, aux termes d’une convention signée en marge de la 9ème édition du Festival des villes anciennes qui se déroule depuis dimanche à Chinguetti, ville située à plus de 500 kilomètres au nord de la capitale mauritanienne.Rabat s’engage à rénover l’ancienne maison des jeunes de Nouakchott et à construire sur place un stade multidisciplinaire, lit-on dans la convention signée du côté mauritanien par le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould Ghaber, et du côté marocain par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du Gouvernement, Hassan Abyaba.

Invité d’honneur du festival, le Maroc y présente les activités de son Centre culturel à Nouakchott axées notamment sur des publications, manuscrits, tableaux et calligraphies réalisées par ses stagiaires en Mauritanie.

L’Agence de développement des régions, la Maison marocaine de l’artisanat et le Centre culturel marocain à Nouakchott représentent également le Royaume chérifien qui montre à l’occasion des équipements et tentes. Rabat a mobilisé 120 personnes pour s’assurer une bonne participation, sans compter une troupe musicale spécialisée dans les louanges au Prophète Mohamed (PSL).

Le Festival des villes anciennes est organisé à tour de rôle chaque année dans l’une des 4 villes anciennes mauritanienne, les trois autres étant Ouadane (nord), Oualata et Tichitt (est).

L’ouverture du festival coïncide toujours avec l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).