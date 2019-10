Le marocain Banque centrale populaire s’empare de 68,5% de la Bicec (officiel)

Le groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), dans un communiqué parvenu mercredi à APA, annonce avoir finalisé la veille l’acquisition de 68,5% du capital de la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (Bicec) précédemment détenu par le français Banque populaire et caisse d’épargne (Bpce).Pour le repreneur, cette acquisition stratégique lui permet de déployer dans le pays son modèle unique de banque panafricaine, solidaire et à fort ancrage local, tout en étendant son empreinte géographique à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).

Pour le directeur général en charge de l’international de la BCP, Kamal Mokdad, en rejoignant son groupe, la Bicec bénéficiera des meilleures pratiques bancaires, d’innovations et d’expertises adaptées au marché africain. «Avec l’appui de ses nouveaux actionnaires de référence, la BCP et l’État camerounais, la Bicec entame dorénavant une nouvelle phase de son développement, en plaçant la satisfaction de ses clients et la promotion des talents locaux au centre de ses priorités », a-t-il dit.

Cet épilogue vient mettre un terme à l’offensive de deux avocats camerounais, Guy Alain Tougoua et Michel Voukeng, qui avaient entrepris de contester cette cession à travers un appel massif à leurs concitoyens à rentrer dans capital de la Bicec, une manière de s’opposer à l’arrivée annoncée de BCP.

En 2016, la Bicec fut secouée par un scandale de détournements de fonds, les pertes engendrées étant alors estimées, selon des sources concordantes, à plus de 50 milliards FCfa pour la seule année 2015.

Étalées sur une période de 12 ans, ces pratiques se sont en outre soldées par un résultat net avant impôts en baisse de -50.8% par rapport à celui de 2014, et par un fonds pour risques bancaires généraux (Frbg) ayant décru de -63.4% par rapport à décembre de l’année d’avant.