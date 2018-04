Le mauritanien Sidi Ould Tah reconduit Ã  la tÃªte de la BADEA

L’ancien ministre l auritanoien de l’Economie, Sidi Ould Tah, a Ă©tĂ© reconduit Ă la tĂŞte de la Banque arabe pour le dĂ©veloppement Ă©conomique en Afrique (BADEA), a appris APA mardi.

La reconduction de Ould Tah pour un second mandat de trois ans renouvelable a Ă©tĂ© validĂ© lors d’un vote des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque.

La réélection a eu lieu pendant les travaux de la 43ème session du Conseil des gouverneurs qui se tient en Jordanie les 10 et 11 avril 2018 dans le cadre des assemblées annuelles des institutions financières arabes conjointes.

Ces institutions sont le Fonds Arabe pour le DĂ©veloppement Économique et Social (FADES), la Compagnie Arabe pour la Garantie des Investissements et des CrĂ©dits Ă l’Exportation, le Fonds MonĂ©taire Arabe et l’AutoritĂ© Arabe de l’Investissement et du DĂ©veloppement Agricoles, en plus de la BADEA.

Cette dernière avait lancĂ© ses activitĂ©s en 1975, avec un capital initial de 231 millions de dollars US, augmentĂ© progressivement depuis, pour atteindre aujourd’hui 4,2 milliards dollars US.