Le message de nouvel an de Ouattara à la Une de la presse ivoirienne

Les quotidiens ivoiriens parus, mardi, sur l’ensemble du territoire national commentent dans leur ensemble le message de nouvel an du chef de l’Etat, Alassane Ouattara.Nouvel an /Message du chef de l’Etat : Ouattara annonce les grands chantiers de 2018, barre en Une FraternitĂ© Matin.  Il s’agit entre autres selon le journal gouvernemental du lancement des travaux du 4Ăš Pont et des autoroutes Abidjan-San Pedro et Tiebissou-BouakĂ© ainsi que du recrutement de 5000 instituteurs adjoints, de la construction de 200 centres de santĂ© et de l’organisation des Ă©lections municipales, rĂ©gionales et sĂ©natoriales.

 La construction de 7 internats filles et d’un Centre hospitalier universitaire (CHU) dans la commune d’Abobo, sont Ă©galement sur la liste des ‘’cadeaux de Ouattara aux ivoiriens en 2018 », ajoute Le Jour Plus. Ce qui fait dire Ă L’Expression, qu’Alassane Ouattara est ‘’un grand chef qui voit grand pour son pays ».

Le président Alassane Ouattara confirme les municipales, les régionales et les sénatoriales en 2018 », reprend à son tour Le Nouveau Réveil qui croit savoir pourquoi le siÚge du sénat sera basé à Yamoussoukro, dans la capitale politique.

Message de fin d’annĂ©e, aprĂšs les mutineries, voici le plan de Ouattara pour l’armĂ©e, titre pour sa part L’Inter. ‘’Notre pays rayonne Ă nouveau dans le monde », rapporte Le Patriote citant M. Ouattara, lĂ oĂč Le Temps parle d’un discours de ‘’dĂ©magogie » du prĂ©sident ivoirien.

Discours Ă la nation : ‘’le gros dĂ©rapage de Ouattara. Il ignore la souffrance des ivoiriens », enfonce Notre Voie.Â