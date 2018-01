Le ministère ivoirien de la Protection sociale veut « s’attaquer au chômage » et créer 85.000 emplois

Le ministre ivoirien de l’Emploi et de la protection sociale, Jean Claude Kouassi, a promis jeudi de « s’attaquer au chĂ´mage » et crĂ©er 85.000 emplois en 2018 pour les jeunes et les personnes vulnĂ©rables, Ă l’occasion d’une cĂ©rĂ©monie de prĂ©sentation de vĹ“ux. »Nous devons agir vite et bien, engager et poursuivre sans dĂ©lai les rĂ©formes attendues par le gouvernement et les Ivoiriens. Agir, pour nous, c’est s’attaquer au chĂ´mage, cause première de l’exclusion, parce que synonyme d’absence de revenu, d’identitĂ© et de dignité », a dĂ©clarĂ© M. Jean Claude Kouassi.

Pour lui, « la valeur de l’emploi comme facteur d’intĂ©gration sociale est irremplaçable » au regard de la marginalisation qui guette les personnes vulnĂ©rables, surtout ceux que la naissance ou les accidents ont privĂ© des moyens de se dĂ©fendre des alĂ©as de la vie.

Recevant les vĹ“ux de ses collaborateurs, Ă l’agence de la Caisse gĂ©nĂ©rale des retraitĂ©s et agents de l’Etat (Cgrae) Ă Cocody-Attoban  (Est Abidjan),  M. Kouassi a affirmĂ© qu' »il est urgent d’agir pour contribuer Ă l’Ă©dification d’une CĂ´te d’Ivoire plus inclusive, qui ne laisse personne de cĂ´té ».

« Agir, c’est adopter et rĂ©aliser le plan d’actions stratĂ©giques  (PAS) pour la pĂ©riode 2017-2020 de la Politique nationale de l’emploi  (PNE), avec Ă la clĂ©, la crĂ©ation de 85.000 emplois, notamment pour les jeunes et les populations les plus vulnĂ©rables », a-t-il ajoutĂ©.

Concernant le Projet filets sociaux productifs, il a assurĂ© que cela sera Ă©tendu aux 20.000 derniers mĂ©nages dès fĂ©vrier-mars 2018 pour atteindre la cible de 35.000 mĂ©nages, c’est-Ă -dire six mois avant l’Ă©chĂ©ance convenue avec la Banque mondiale.

Il a par ailleurs annoncĂ© l’extension du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale aux travailleurs indĂ©pendants et la mise en Ĺ“uvre du rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire par capitalisation au profit des agents du secteur public et du privĂ©.

Pour la réussite de cette politique sociale, M. Jean Claude Kouassi a dit attendre de ses collaborateurs « un engagement personnel à accomplir les missions avec foi, abnégation, loyauté, sérieux, dévouement,  dignité et fierté ».