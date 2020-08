Le ministre a choisi un mauvais moment pour un projet de suppression de la prime de technicité au personnel de la santé [Denis Emilien Atangana]

Le président national du Front des démocrates Camerounais (FDC) voit en cette « provocation de mauvais gout », une tentative d’étouffer l’affaire sur le « riz d’Orca ». Lire sa déclaration.

Déclaration du Président national du FDC sur la suppression de la prime de technicité au personnel de la santé par le Ministre de la santé publique .

Le Front des démocrates Camerounais (FDC) a appris avec stupeur et consternation par une correspondance du Ministre de la santé publique adressée au Ministre des Finances la suppression de la prime de technicité au personnel de la santé.

Cette décision suscite en nous trois interrogations

1- La première est de savoir quelle est l’opportunité ? Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un mauvais choix décisionnel. Le Ministre a choisi un mauvais moment pour un tel projet fut- il logique. On a l’impression qu’il voulait créer la démotivation , la démobilisation et le relâchement du personnel de santé à un moment aussi crucial marqué par la lutte contre le corona virus, et où les soldats de la blouse blanche sont au front. Au FDC nous exigeons avec insistance que le personnel de santé soit traité avec respect et bonification. Nous condamnons avec force l’acte du ministre de la santé qui ne vise que le boycott et le découragement du personnel de dans la lutte contre la covid-19 .

2- Quelle était l’urgence? Au moment où les couches sociales sollicitent l’intervention du gouvernement pour faire face aux effets dévastateurs de ce virus indésirable et encombrant , le ministre de la santé propose à son homologue des finances de mettre en mal un corps de métier qui mérite des primes spéciales de risques et des prises en charge pour leur famille.

3- Ne souhaite t-il pas provoquer une distraction face à la gestion des dons pour lutter contre la covid 19? Mais il faut bien le relever, cette provocation est de mauvais goût et mérite d’être réparé urgemment. En m’interrogeant sur la pertinence de cette décision, j’ai la forte conviction que le Ministre de la santé en voulant étouffer l’affaire du riz de Orca porté disparu selon certaines informations a choisi le pire pour créer un malaise social intolérable. En ces temps de covid-19 , le FDC demande que le personnel de santé soit encouragé, motivé par une prime spéciale au regard de son travail exceptionnel pour éradiquer cette pandémie. Le FDC saisi cette occasion pour saluer les efforts et le dévouement dont font montre le personnel de santé et invite par ailleurs le gouvernement à plus de prudence dans ses choix décisionnels en ce moment où le Cameroun est assiégé par le coronavirus et fait face aux multiples crises sécuritaires

Président National du FDC

Conseiller municipal à la commune de Monatele

Denis Emilien Atangana