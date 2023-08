Le MINT accorde l’autorisation : Yango et ses partenaires sont officiellement autorisés à opérer au Cameroun

Le 16 août, le ministre des Transports du Cameroun, Son Excellence Jean Ernest Masséna Ngallé Bibéhè , a accordé l’autorisation d’exercer des activités de transport via la plateforme numérique Yango.

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un dialogue approfondi et transparent entre Yango et le gouvernement camerounais. Plutot cette année, les dirigeants de Yango ont été reçus en audience par S.E. le Premier Ministre du Cameroun Joseph Dion Ngute, le Ministre des Finances S.E. Louis-Paul Motazé, le Ministre des Postes et Télécommunications S.E. Minette Libom Li Likeng, ainsi que le Ministre des Transports S.E Jean Ernest Ngalle Bibehe Massena.

Dans le cadre de ces négociations, Yango a participé à un atelier, organisé par le MINPOSTEL, qui a ouvert la voie à l’encadrement réglementaire des plateformes numériques, y compris celles fonctionnant dans le secteur des transports. A l’issue de cet atelier de trois jours, le Ministre de tutelle a opté pour une réglementation adaptée à l’environnement de travail des plateformes numériques.

La société exprime sa sincère gratitude à toutes les parties concernées et réaffirme son engagement auprès du peuple camerounais, qui bénéficie des services de Yango sans interruption depuis près de deux ans à ce jour.

« Yango se félicite de la décision du MINT et remercie le ministère pour son approche approfondie et transparente. En tant que plateforme numérique internationale opérant dans plus de 20 pays, nous sommes heureux de pouvoir recommencer à apporter les meilleures solutions technologiques et les meilleurs investissements financiers au Cameroun, que nous considérons comme l’un de nos principaux marchés africains.

Cette autorisation permet à nos partenaires, les entreprises de transport camerounaises, de continuer à numériser leurs opérations, à créer des emplois et des opportunités de revenus en apportant des solutions de transport innovantes, simples, rapides, sécurisées et abordables aux nombreux Camerounais qui utilisaient l’application Yango pour leurs déplacements quotidiens depuis 2021 », a noté Clovis Pilla, Country manager pour le Cameroun de Yango.

À propos de Yango

Yango est un service international de la mobilité urbaine. Il est déjà présent dans plus de 20 pays en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique Latine Contrairement aux autres services de covoiturage, l’application Yango utilise sa propre cartographie, son propre routage et sa propre navigation, ainsi qu’une distribution intelligente des commandes.