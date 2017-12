Le monde se prÃ©pare Ã  basculer dans 2018

L’avenir se lève Ă l’Est: Les Ă®les du Pacifique, la Nouvelle-ZĂ©lande puis l’Australie donneront dimanche le coup d’envoi d’un marathon planĂ©taire des festivitĂ©s du Nouvel An qui se dĂ©rouleront Ă nouveau sous haute sĂ©curitĂ©.

– Mariage gay Ă SYDNEY –

DĂ©calage horaire oblige, SYDNEY sera la première mĂ©gapole Ă sortir le grand jeu pour 2018, avec 1,5 million de personnes attendues sur les bords de son emblĂ©matique Baie pour assister au traditionnel feu d’artifice.

Celui-ci inclura cette annĂ©e une cascade arc-en-ciel d’engins pyrotechniques tirĂ©s depuis le fameux Harbour Bridge, et ce pour cĂ©lĂ©brer la lĂ©galisation en dĂ©cembre du mariage gay, après une consultation nationale qui avait montrĂ© un large soutien de la population Ă cette rĂ©forme.

« C’est une manière fabuleuse de dire au revoir Ă 2017, annĂ©e oĂą quatre habitants de Sydney sur cinq ont criĂ© +oui+ Ă l’Ă©galitĂ© en matière de mariage », a dĂ©clarĂ© la maire de la première ville australienne, Clover Moore.

Pour ajouter une touche glamour, 20 secondes de ce spectacle seront l’oeuvre d’un des plus cĂ©lèbres enfants de Sydney, l’acteur Hugh Jackman, qui a imaginĂ© cette sĂ©quence or et argent avec Fortunato Foti, le patron de la sociĂ©tĂ© qui embrase chaque annĂ©e la Baie.

– Etoiles filantes Ă HONG KONG –

La ville de HONG KONG a promis, elle, un spectacle de 10 minutes des plus impressionnants, marqué avant même les 12 coups de minuit par des apparitions d' »étoiles filantes » tirées depuis les gratte-ciel surplombant Victoria Harbour.

DUBAI a en revanche remplacĂ© son traditionnel feu d’artifice par un spectacle laser sur Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde (828 mètres).

Les principaux boulevards et places de MOSCOU ont Ă©tĂ© dĂ©corĂ©es pour saluer 2018, et un feu d’artifice illuminera 36 bâtiments de la capitale russe.

En dĂ©pit des problèmes de sĂ©curitĂ© dans la capitale touristique du BrĂ©sil, la mairie de RIO DE JANEIRO espère un public record de trois millions de personnes sur la plage de Copacabana, et la plupart s’habilleront en blanc, comme le veut la tradition.

– Souvenir tragique Ă Istanbul –

Face au risque d’attentat, notamment Ă la menace d’attaques Ă la voiture bĂ©lier comme celles commises Ă Nice (France) ou Barcelone (Espagne), la sĂ©curitĂ© sera au coeur de toutes les prĂ©occupations.

La Turquie demeure ainsi hantĂ©e par le souvenir du tragique Nouvel An 2017, quand un homme armĂ© d’un fusil d’assaut avait fait irruption dans la plus cĂ©lèbre discothèque d’Istanbul, le Reina, tuant 39 personnes et en blessant 79.

Les autoritĂ©s turques ont d’ailleurs interdit par mesure de sĂ©curitĂ© les rassemblements sur l’emblĂ©matique place Taksim d’Istanbul et dans d’autres quartiers animĂ©s.

En Australie, les effectifs policiers ont été renforcés dans de nombreuses grandes villes, notamment à Sydney où des agents seront équipés de fusils semi-automatiques.

Une semaine après qu’un automobiliste eut foncĂ© dans la foule Ă Melbourne, faisant 18 blessĂ©s, des plots en bĂ©ton ont Ă©tĂ© disposĂ©s dans certaines villes australiennes pour mieux sĂ©curiser les zones piĂ©tonnes.

« Plus de policiers seront visibles, ce sera le contingent le plus important », a dĂ©clarĂ© Shane Patton, qui assure l’intĂ©rim Ă la tĂŞte de la police de l’Etat australien de Victoria, dont Melbourne est la capitale.

La présence policière sera aussi renforcée à New York pour les traditionnelles célébrations du Nouvel An de Times Square, près de laquelle un attentat a été commis il y a trois semaines. Deux millions de personnes sont attendues dimanche dans le célèbre quartier, par une température inhabituelle de -10°C.