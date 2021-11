Le Mont Rhumsiki

Rhumsiki est un village Kapsiki perdu dans un décor surréaliste et lunaire, vision onirique faite de piton de lave et de cheminées volcaniques qu’André Gide a qualifié de plus beau paysage du monde. De splendides lever et coucher de soleil. Visite du village, des forgerons qui occupent une place à part dans la société, des artisans et du sorcier au crabe qui vous prédira l’avenir. Au coeur du village, le Campement de Rhumsiki vous offrira un hébergement au confort rustique. Cette région des monts Mandara est propice au trekking, d’un village à l’autre, à la découverte de leurs us et coutumes, avec des nuits à la belle étoile inoubliables.

