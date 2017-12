Le montant des sommes recouvrÃ©es dans la traque des biens mal acquis Ã  la une Ã  Dakar

La polĂ©mique nĂ©e des 200 milliards CFA annoncĂ©s par l’ancien Premier ministre Aminata TourĂ© comme montant des sommes recouvrĂ©es dans la traque des biens mal acquis et de la destination de cet argent, fait la Une de plusieurs quotidiens ce mardi.Alors que l’ancien Premier ministre Aminata TourĂ© dite Mimi dĂ©clare dans les colonnes de Sud Quotidien : « Je persiste et je signe que plus de 200 milliards ont Ă©tĂ© recouvrĂ©s », le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, Moustapha Niasse, dans les colonnes du mĂŞme journal dĂ©clare : « Je n’ai pas souvenance qu’une loi des finances ait Ă©tĂ© discutĂ©e pour voter 200 ou 300 milliards ».

Cette question apparait comme une aubaine pour l’opposition Ă l’instar de Ousmane Sonko qui dĂ©clare, toujours dans les colonnes de Sud Quotidien : « Ce sont des contrevĂ©ritĂ©s…Tous les dossiers citĂ©s par Mme TourĂ© n’ont rien Ă voir avec la traque ».  Â

Se rĂ©fĂ©rant Ă la communication gouvernementale dans cette polĂ©mique le quotidien Walfadjri titre :  « le pouvoir se tire une balle dans le pied ». Pour le journal, « en faisant Ă©tat de 200 milliards qui auraient Ă©tĂ© recouvrĂ©s par l’Etat du SĂ©nĂ©gal dans le cadre de la traque des biens mal acquis, Aminata TourĂ© n’a pas uniquement ouvert la boite de pandore. Elle a Ă©galement crĂ©Ă© un sacrĂ© malaise dont le rĂ©gime de Macky Sall peine Ă se dĂ©partir ».

« Entre les dĂ©mentis des +traquĂ©s+ et le +je ne suis pas au courant+ de Moustapha Niasse, il n’y a plus que la version d’Amadou Ba, ministre des Finances, qui puisse empĂŞcher Mimi de se faire mini », fait encore remarquer Walfadjri.

« Niasse s’en lave les mains » titre le quotidien Vox Populi qui fait Ă©tat d’une dĂ©claration du prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale qui affirme n’avoir pas « souvenance qu’une loi de finance rectificative ait Ă©tĂ© discutĂ©e ou votĂ©e sur 200 ou 300 milliards ».

Dans le mĂŞme journal « Mimi persiste, signe et assume » en laissant entendre que « les cris d’orfraie des clients et associĂ©s de la Cour de rĂ©pression de l’enrichissement illicite (CREI) et du procureur de la RĂ©publique peuvent continuer jusqu’au jugement dernier, ils ne m’Ă©branlent guère ».

« Mimi, seule contre tous » titre le quotidien L’Obs qui rĂ©serve cependant sa grande Une Ă un incendie qui a emportĂ© la frĂŞle vie de deux talibĂ©s.

L’Observateur relève surtout que l’ancien Premier ministre n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des soutiens auxquels elle aurait pu attendre de ses camarades de l’Alliance pour la RĂ©publique, le parti prĂ©sidentiel.

Le quotidien national Le Soleil prĂ©sente une vitrine consacrĂ©e Ă l’Ă©conomie avec la 4ème JournĂ©e de l’Ă©levage cĂ©lĂ©brĂ©e dans la ville de Kolda. « SĂ©rie de mesures porteuses d’espoir » titre le quotidien national qui annonce une sĂ©rie de mesures : « plus de fonds, exonĂ©rations, croisade contre le vol de bĂ©tail ».