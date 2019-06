Le Mozambique et le Zimbabwe libéralisent leur espace aérien

Le Mozambique et le Zimbabwe ont signé un accord autorisant les compagnies aériennes nationales des deux pays à desservir n’importe quelle destination de l’autre pays, a appris APA vendredi.L’accord a été signé jeudi par le ministre des Transports et des Communications du Mozambique, Carlos Mesquita et son homologue zimbabwéen, Joel Matiza.

L’accord permet à Linhas Aéreas du Moçambique et à Air Zimbabwe de desservir toutes les destinations des pays respectifs sans restrictions.

Le Directeur exécutif de l’Institut de l’aviation civile du Mozambique, João Abreu a déclaré que cet accord est conforme à l’initiative du marché unique du transport aérien africain, qui prévoit la libéralisation totale de l’espace aérien sur le continent.

« L’accord permettra aux deux pays d’effectuer des vols sans limites », a déclaré Abreu.

Le responsable a révélé que le Mozambique a également signé des accords similaires avec d’autres pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

La déclaration sur l’établissement d’un marché unique du transport aérien en Afrique est un projet phare de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.