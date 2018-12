Le Mozambique s’attend à une croissance de 4,7% en 2019

Le Premier ministre du Mozambique, Carlos Agostinho do Rosario, a annoncé mardi une croissance économique de 4,7% pour ce pays d’Afrique du sud en 2019 grâce à l’agriculture et aux mines.« Le plan économique et social du gouvernement pour 2019 prévoit un taux de croissance de 4,7% tiré par l’agriculture et l’industrie extractive », a-t-il déclaré devant le parlement, où il présentait le plan économique et social du gouvernement pour l’année prochaine.

Les mines de graphite de la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays, où la production devrait augmenter de plus de 273%, les rubis de 92%, le tantalite de 91% et le charbon à coke de 18%, seront les principaux contributeurs à cette hausse.

Selon M. Rosario, l’agriculture devrait connaître une croissance de 5,5% en 2019, la production céréalière devrait augmenter de 12% pour atteindre 3,5 millions de tonnes, et celle des cultures racines, principalement le manioc, de 13% pour atteindre 16,9 millions de tonnes.

Par ailleurs, les Nations Unies ont abaissé les prévisions de croissance du Mozambique à 3,4% cette année et l’an prochain, contre 3,8% cette année et 3,9% en 2019, comme prévu précédemment.

« Au Mozambique, les faibles perspectives d’un règlement rapide du problème de la dette, ainsi que la persistance de l’instabilité politique entre les principaux partis, se traduisent par de faibles niveaux d’investissement et de demande intérieure, entraînant une détérioration des perspectives à court terme, de sorte que la croissance du PIB en 2018 et 2019 a été ramenée à 3,4 % », a déclaré à APA Helena Afonso, analyste aux affaires économiques africaines aux Nations Unies.