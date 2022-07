Cameroun : le Mrc condamne « l’agression » de son coordonnateur à la prison centrale de Yaoundé

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne l’acte commis par un gardien de prison sur Pascal Zamboue le 08 juillet dernier.

Le parti de Maurice Kamto par la plume de son secrétaire général, demande la libération de tous ses militants incarcérés. Dans un communiqué en date du 11 juillet 2022, Me Ndong Christopher Nveh restitue les faits, exprime son indignation et demande la « libération immédiate et sans condition » des militants du Mrc « injustement et illégalement détenus ». Voici l’intégralité du communiqué.

« Le MRC porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que Monsieur ZAMBOUE Pascal Coordonnateur National du Parti, otage du régime à la prison centrale de Yaoundé, a été sauvagement agressé et humilié ce 08 juillet 2022 en présence de son épouse par le gardien de prison Nkoa en service dans cette prison immonde.

Ce gardien de prison tortionnaire a déshabillé et déchaussé Pascal ZAMBOUE devant sa femme sous le prétexte qu’ils étaient assis sur un banc du greffe, banc qui était pourtant à moitié vide. Jusqu’où iront-ils avec ces traitements inhumains sur les militants du MRC injustement incarcérés ?

Le MRC s’insurge contre cette déshumanisation et demande la libération immédiate et sans condition de tous ses militants injustement et illégalement détenus dans les prisons du Cameroun. »

Fait à Yaoundé le 11 juillet 2022

Le Secrétaire Général

Me NDONG Christopher NVEH