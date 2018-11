Le Niger à la recherche de 249 milliards FCFA pour l’un des ses projets phares « Kandadji »

Une table ronde visant la mobilisation de 249 milliards F CFA s’est ouverte, vendredi à Abidjan, dans le cadre de l’exécution du programme « Kandadji », vital pour le développement du Niger , a constaté APA sur place dans la capitale économique . « Ce projet (…) stratégique et multisectoriel, constitue l’un des projets phares du gouvernement du Niger pour accélérer la transformation économique du pays », a précisé le Vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), Charles Boamah.

La BAD, chef de file des bailleurs de fonds, qui accueille cette table ronde dans ses locaux à Abidjan, « prendra toute sa part de responsabilité aux côtés des autres bailleurs pour le bouclage du financement », a rassuré son Vice-Président.

La ministre du Niger en charge du Plan, Aïchatou Kané Boulama a soutenu à ce sujet qu’aucun « projet n’aura suscité tant d’intérêt que celui-ci » notant qu’il s’agit « d’une vieille idée qui date de 1970 ».

« Il permettra d’accroître l’accès à l’eau potable, la capacité de production nationale en énergie, la réduction de la pauvreté », a indiqué la ministre, invitant les partenaires au développement à se mobiliser.

« Kandadji » est un programme stratégique à buts multiples et de portée nationale et transfrontalière. Il permettra de renforcer l’intégration régionale et la concrétisation de la vision partagée /Plan d’actions de développement durable du bassin du Niger promu par l’Autorité du bassin du Niger pour le partage des ressources du fleuve Niger et l’interconnexion du réseau électrique de la région de l’Afrique de l’Ouest.

Par ailleurs, «Kandadji» permettra au Niger de créer un réservoir d’une capacité suffisante de 1,443 milliards de m3, d’accroître la capacité de production nationale d’énergie hydroélectrique de 130MW, une production permettant d’améliorer le taux de couverture des besoins en énergie.