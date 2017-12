Le Niger demande le soutien du Maroc pour organiser le Sommet de l’UA en 2019

Le gouvernement du Niger a demandĂ© le soutien du Maroc pour organiser le Sommet de l’Union africaine en 2019, a annoncĂ© le ministre nigĂ©rien des affaires Ă©trangères, de la coopĂ©ration, de l’intĂ©gration africaine et des NigĂ©riens Ă l’extĂ©rieur, Ibrahim Yacoubou.« Nous avons un projet important au niveau international qui est celui de l’organisation du Sommet de l’UA en juillet 2019 et nous sommes venus prĂ©senter Ă nos frères marocains ce projet et solliciter leur capacitĂ© et leur expĂ©rience pour aider le Niger Ă organiser cette importante activitĂ© », a indiquĂ© le Chef de la diplomatie du Niger lors d’une confĂ©rence de presse Ă l’issue de la 4e session de la commission mixte de coopĂ©ration, tenue ce mardi Ă Rabat.

« Nous voudrions qu’avec le Maroc et compte tenu du retour symbolique du retour du Royaume Ă l’UA que cela soit une occasion oĂą nous pourrions encore montrer un modèle de coopĂ©ration sud-sud », a-t-il ajoutĂ©.

Au sujet de la Libye, le ministre nigĂ©rien a exprimĂ© la prĂ©occupation de son pays sur la situation en Libye. « Le problème en Libye est complexe. Il y a beaucoup d’interfĂ©rences Ă©trangères et d’acteurs avec des agendas divers qui ne vont pas dans le sens de la paix », a-t-il regrettĂ©.

« Le situation au Sahel s’est dĂ©gradĂ©e aujourd’hui avec la prĂ©sence de groupes terroristes qui attaquent le Niger, le Mali et le Burkina Faso et qui constituent une prĂ©occupation majeure pour nous », a-t-il soulignĂ©, plaidant pour la restauration de l’Etat libyen Ă la faveur d’un processus dĂ©mocratique menĂ© par les Libyens eux-mĂŞmes. Pour lui, la situation est « très difficile, mais je pense que nous allons travailler ensemble selon une nouvelle perspective ».

Sur la mĂŞme question, le ministre marocain des AE, Nasser Bourita a insistĂ© sur le fait que l’accord de Skhirat est toujours en vigueur deux ans après sa signature au Maroc. «L’accord de Skhirat n’appartient pas uniquement aux Libyens. Il appartient Ă la CommunautĂ© internationale», a-t-il estimĂ©.

«Ceux qui soulèvent aujourd’hui ce dĂ©bat veulent un gite, ils veulent Ă©carter l’unique rĂ©fĂ©rence acceptĂ©e par la communautĂ© internationale pour aller sur des approches aventurières qui n’augurent de rien de bien ni pour la Libye ni pour la stabilitĂ© rĂ©gionale», a ajoutĂ© le ministre marocain.