Le nord-est de l’Amérique continue de greloter mais le dégel est en vue

Des températures glaciales faisaient battre des records de froid dimanche dans le nord-est des Etats-Unis, même si les prévisions météorologiques prévoient des températures plus clémentes la semaine prochaine.

Selon le décompte des médias américains, ces températures glaciales sont responsables de la mort de 22 personnes.

Dimanche, le thermomètre affichait une tempĂ©rature historiquement basse de -15° Celsius Ă l’aĂ©roport JFK de New York, oĂą le chaos règne depuis samedi en raison des multiples annulations et retards de vols.

« Des tempĂ©ratures glaciales continuent de causer des pannes d’Ă©quipements et de ralentir les opĂ©rations », a indiquĂ© dans un communiquĂ© l’AutoritĂ© portuaire de New York et du New Jersey, qui gère JFK.

Le terminal 4 a mĂŞme Ă©tĂ© partiellement inondĂ© dimanche Ă la suite d’une rupture de canalisation, a indiquĂ© l’aĂ©roport. Les images de tĂ©lĂ©vision ont montrĂ© les flots d’eau se dĂ©verser depuis le plafond dans une zone de rĂ©ception des bagages alors que des centaines de valises Ă©taient mises Ă l’abri.

« Il y a près de huit centimètres d’eau dans la partie ouest du terminal 4 », a prĂ©cisĂ© l’AutoritĂ© portuaire de New York et du New Jersey, qui a ajoutĂ© que les causes de la rupture, aux alentours de 19h00 GMT, Ă©taient encore inconnues.

Samedi, aucun vol international n’avait atterri au terminal 1, qui accueille notamment les vols d’Air France, Japan Airlines, Korean Air et Lufthansa. Au total, ce sont 94 vols qui ont Ă©tĂ© annulĂ©s, et 17 qui ont Ă©tĂ© dĂ©routĂ©s samedi.

Sur Twitter, l’aĂ©roport a demandĂ© aux passagers en partance pour New York de vĂ©rifier avec leurs compagnies avant de se prĂ©senter Ă l’embarquement.

A Boston, il faisait -19° Celsius dimanche matin, du jamais vu depuis un autre 7 janvier en… 1896 ! Les tempĂ©ratures sont cependant censĂ©es remonter Ă partir de dimanche.

Dans l’est du Canada, les alertes aux froids extrĂŞmes ont pratiquement toutes Ă©tĂ© levĂ©es dimanche par les services mĂ©tĂ©orologiques.

Mais la remontĂ©e des tempĂ©ratures va s’accompagner de nouvelles chutes de neige. Le mercure, qui Ă©tait encore sous les -20 degrĂ©s Celsius dimanche en milieu de journĂ©e au QuĂ©bec et au Nouveau-Brunswick, devait revenir autour de -10 degrĂ©s dimanche soir.

Les grands axes routiers ont été rouverts à la circulation et seul le réseau secondaire souffre de ralentissements ou blocages en Gaspésie (sud-est).

Les traversĂ©es maritimes sont dans leur grande majoritĂ© toujours suspendues dimanche, comme le ferry reliant l’Ile-du-Prince Edouard (est) aux Iles-de-la-Madeleine.

Plus au nord-est, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, Environnement Canada prĂ©voit « des bourrasques de neige (…) avec une visibilitĂ© grandement rĂ©duite », et des accumulations de neige sont attendues.

Au QuĂ©bec, un nouvel Ă©pisode neigeux est attendu dès dimanche soir et il pourrait durer jusqu’Ă mardi, selon Environnement Canada.