Le nouveau Premier ministre malien promet des « mesures fortes » pour la sécurité

Le nouveau Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubèye Maiga, s’est dit prĂŞt dimanche Ă prendre des « mesures fortes » pour renfoncer la sĂ©curitĂ© des Maliens, en particulier dans le centre du pays confrontĂ© Ă une montĂ©e des attaques jihadistes.

« Dans (la droite ligne) des orientations du prĂ©sident de la rĂ©publique, la sĂ©curitĂ© des Maliens est une prioritĂ© du nouveau gouvernement et très rapidement des mesures seront prises », a-t-il dĂ©clarĂ© dans un entretien Ă l’AFP.

M. Maiga a été désigné le 30 décembre à la tête du gouvernement par le président Ibrahim Boubacar Keïta après la démission surprise de son prédécesseur, Abdoulaye Idrissa Maiga.

« Dans le centre, le gouvernement dévoilera un programme dans les jours à venir », a expliqué cet ancien journaliste de 63 ans, ex-ministre de la Défense et ancien patron des services de renseignement.

« Nous prendrons les mesures les plus fortes pour assurer la libertĂ© d’activitĂ© des Maliens. Nous allons Ă©galement voir comment, avec les forces religieuses saines, nous pouvons organiser la riposte doctrinale », a expliquĂ© le chef du gouvernement.

Le nord du Mali, où des attaques jihadistes se poursuivent, était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes liés à Al-Qaïda. Ces groupes ont été en grande partie chassés par une opération militaire française lancée en janvier 2013.

Mais des zones entières du pays Ă©chappent encore au contrĂ´le des forces maliennes, françaises et de l’ONU (Minusma), rĂ©gulièrement visĂ©es par des attaques, malgrĂ© la signature en mai-juin 2015 d’un accord de paix, censĂ© isoler dĂ©finitivement les jihadistes.

Depuis 2015, ces attaques se sont étendues dans le centre et dans le sud du Mali et le phénomène gagne les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger.

Dans le centre, le nouveau Premier ministre promet « la mise en place d’un service public itinĂ©rant pour apporter aux populations un service en matière de santĂ©, d’Ă©ducation, et d’activitĂ©s Ă©conomiques ».

Il reconnaît toutefois que, pour être « efficaces », les solutions doivent être abordées « dans un cadre dynamique sous-régional, parce que cette partie du Mali se prolonge vers les pays comme le Niger et le Bukina Faso ».

Le Mali, ainsi que le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie, rĂ©unis au sein de l’organisation rĂ©gionale G5 Sahel, ont dĂ©marrĂ© en novembre les opĂ©rations de leur nouvelle force conjointe, qui doit monter en puissance pour atteindre au moins 5.000 hommes d’ici au printemps 2018.

– DĂ©mobilisation –

Sur le plan intĂ©rieur, M. MaĂŻga a affirmĂ© qu’il gardait comme objectif l’application de l’accord de paix signĂ© en 2015 Ă Alger.

« Tant que nous n’aurons pas avancĂ© sur le processus DDR (dĂ©mobilisation, dĂ©sarmement, rĂ©insertion), nous ne pouvons pas soustraire aux groupes terroristes la base de recrutement qui leur est offerte », a-t-il soulignĂ©, affichant sa volontĂ© de « faire avancer le processus avec l’appui des partenaires » du Mali.

InterrogĂ© sur le contenu de la loi « d’entente nationale » annoncĂ©e le 1er janvier par le chef de l’Etat », il a rĂ©pondu que « les orientations du prĂ©sident Ibrahim Boubacar KĂ©ita sont claires: l’exonĂ©ration de poursuites concerne particulièrement ceux qui ne sont pas impliquĂ©s dans les crimes de sang ».

« Il s’agit de citoyens qui se sont retrouvĂ©s dans ces histoires sans avoir commis l’irrĂ©parable ».

« Tous ceux qui renoncent Ă la violence et qui n’ont pas commis des crimes de sang seront rĂ©insĂ©rĂ©s dans le tissus social », a poursuivi M. Maiga, alors que l’opposition a qualifiĂ© l’annonce de la loi d’entente nationale de « manoeuvre politique » visant Ă faciliter la rĂ©Ă©lection du prĂ©sident KeĂŻta, au pouvoir depuis 2013.

Organiser cette prĂ©sidentielle en 2018 est « tenable », a estimĂ© M. Maiga. « Le prĂ©sident y attache beaucoup d’importance. Nous travaillerons dans la transparence avec la majoritĂ© et l’opposition dans un cadre de concertation qui existe dĂ©jĂ , pour l’organisation d’Ă©lections apaisĂ©es, transparentes en 2018 ».