Le nouveau président du Zimbabwe lance une offensive de charme régionale

Le nouveau prĂ©sident zimbabwĂ©en, Emerson Mnangagwa, devrait effectuer une visite officielle d’un jour en Namibie le 15 janvier, au cours de laquelle il aura des entretiens bilatĂ©raux avec le prĂ©sident Hage Geingob, a annoncĂ© jeudi la prĂ©sidence.Selon l’attachĂ© de presse de la prĂ©sidence, Albertus Aochamub, le dirigeant zimbabwĂ©en devrait profiter de l’occasion pour se prĂ©senter officiellement Ă son homologue.

C’est l’une des premières visites de travail du PrĂ©sident Mnangagwa depuis son investiture en novembre 2017.

« La visite sera effectuĂ©e dans le but de renforcer davantage les excellentes relations bilatĂ©rales entre la Namibie et le Zimbabwe et d’envisager de nouveaux domaines de coopĂ©ration possibles », a dĂ©clarĂ© M. Aochamub.

Mnangagwa se présentera aux dirigeants régionaux avant les élections générales dans son pays plus tard cette année.

Avant sa visite Ă Windhoek, l’homme d’Etat zimbabwĂ©en devrait rendre une visite de courtoisie au prĂ©sident angolais, JoĂŁo Lourenço, vendredi.

Lourenço est par ailleurs prĂ©sident de l’organe pour la politique, la dĂ©fense et la sĂ©curitĂ© de la CommunautĂ© de dĂ©veloppement de l’Afrique australe (SADC).

L’agence de presse angolaise (ANGOP), a rapportĂ© jeudi que Mnangagwa devait informer Lourenço des prĂ©paratifs en cours des Ă©lections prĂ©sidentielles dans son pays.

Mnangagwa, ancien vice-prĂ©sident de l’ancien dirigeant zimbabwĂ©en Robert Mugabe, a pris la direction du pays après la dĂ©mission forcĂ©e de M. Mugabe, sous la pression de l’armĂ©e et des menaces de destitution par le parlement.