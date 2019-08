Le nouveau président mauritanien installé dans ses fonctions

Le nouveau président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d’une cérémonie solennelle jeudi à Nouakchott, a-t-on constaté dans la capitale mauritanienne.Vainqueur du scrutin du 22 juin dernier avec plus de 50% des suffrages, Ould Ghazouani a prêté serment devant le président du Conseil constitutionnel, Diallo Mamadou Bathia, qui l’a proclamé président de la République.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’une bonne dizaine de chefs d’Etats africains dont ceux du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso et du Tchad), ainsi que du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, en plus des Premiers ministres marocain et algérien.

Des représentants de pays occidentaux comme la France, l’Espagne et les Etats-Unis d’Amérique étaient également présents.

Dans son discours d’investiture, Ould Ghazouani s’est engagé à créer des dizaines de milliers d’emplois au profit de tous les jeunes chômeurs, qu’ils soient diplômés ou non.

Il a également promis d’accorder « la plus grande attention aux groupes vulnérables et à ceux qui ont souffert historiquement de toute forme de marginalisation », annonçant dans ce cadre des programmes intenses et des interventions ciblées pour permettre d’éliminer toute trace de sous-développement et pour que ces groupes rejoignent le reste de la société.

Le nouveau président a aussi exprimé son intention de protéger l’unité nationale et la religion musulmane et de poursuivre les efforts d’amélioration du professionnalisme des forces armées et de sécurité.

Auparavant, le président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz avait indiqué que les réserves de la Mauritanie en devises couvrent actuellement ses besoins en importation pour 7 mois alors qu’elles ne couvraient qu’un mois et demi en 2009.

Il a ajouté que le PIB a évolué de 50% entre 2009 et 2019, période durant laquelle il a dirigé le pays.