Le Pakistan juge « contreproductif » le gel de l’assistance sécuritaire américaine

Le Pakistan a qualifiĂ© vendredi de « contreproductive » la dĂ©cision amĂ©ricaine de suspendre des centaines de millions de dollars d’assistance sĂ©curitaire en rĂ©ponse au laxisme supposĂ© de sa politique de lutte contre le terrorisme.

Les Etats-Unis menaçaient depuis des mois de rĂ©duire leur aide au Pakistan, pays alliĂ© mais jugĂ© trop complaisant Ă l’Ă©gard de groupes insurgĂ©s comme les talibans afghans ou leurs alliĂ©s du rĂ©seau Haqqani.

Ils ont annoncĂ© jeudi le gel des paiements prĂ©vus dans le cadre d’un fond destinĂ© Ă rembourser les dĂ©penses liĂ©es aux opĂ©rations antiterroristes dans l’attente d’une « action dĂ©cisive » contre les factions talibanes Ă©tablies dans ce pays.

L’armĂ©e amĂ©ricaine est autorisĂ©e Ă dĂ©penser jusqu’Ă 900 millions de dollars en 2017 pour ce fond et 700 millions en 2018. Les Etats-Unis avaient dĂ©jĂ suspendu le versement de 255 millions de dollars d’aide militaire en septembre 2017.

RĂ©agissant quelques heures plus tard, le ministère pakistanais des Affaires Ă©trangères a dĂ©clarĂ© ĂŞtre « en contact avec l’administration amĂ©ricaine au sujet de la coopĂ©ration sĂ©curitaire et en attente de plus de dĂ©tails », dans un communiquĂ© vendredi.

« Les calendriers arbitraires, les annonces unilatérales et la révision des objectifs sont contreproductifs dans la lutte contre les menaces communes », fait-il toutefois valoir.

Le ministère note que l’apparition de nouveaux groupes insurgĂ©s comme l’organisation de l’Etat islamique en Afghanistan devrait « inciter Ă la coopĂ©ration internationale » et rappelle que le Pakistan a payĂ© un prix très Ă©levĂ© Ă la lutte contre le terrorisme.

Plusieurs petites manifestations en protestation Ă la dĂ©cision amĂ©ricaine ont eu lieu vendredi au Pakistan, notamment au poste-frontière de Chaman, limitrophe de l’Afghanistan, oĂą des centaines de personnes ont dĂ©filĂ© en criant des slogans anti-amĂ©ricains.

« Nous n’avons besoin d’aucun genre d’aide. Allah le tout-puissant est avec nous et nous donne tout », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP l’un des manifestants, Mohammad Saleem, glissant au passage un message Ă l’intention du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump: « Ne nous menacez pas ».

A Kaboul, l’annonce a Ă©tĂ© Ă l’inverse très bien accueillie. « Cela fait des annĂ©es que nous disons que notre voisin le Pakistan fournit des sanctuaires aux groupes terroristes et qu’il finance aussi des groupes terroristes », a rĂ©agi le porte-parole adjoint du ministère de l’IntĂ©rieur, Nasrat Rahim, devant la presse. « Nous saluons cette annonce », a-t-il ajoutĂ©.

Le dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain a Ă©galement tweetĂ© jeudi qu’il avait placĂ© le très conservateur Pakistan, oĂą les minoritĂ©s religieuses sont discriminĂ©es et parfois victimes de groupes armĂ©s, sur une liste de pays en observation pour les importantes entraves Ă la libertĂ© religieuse qui y sont perpĂ©trĂ©es.

« Il est surprenant que des pays bien connus pour leur systématique persécution de minorités religieuses ne fassent pas partie de cette liste », a réagi le ministère des Affaires étrangères pakistanais dans un autre communiqué.

« Cela reflète le deux poids, deux mesures et les motivations politiques se trouvant derrière cette liste, et par conséquent (cela) manque de crédibilité », a-t-il ajouté.